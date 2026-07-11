心理カウンセラーが解説する「舐められない人」になる方法！言葉ではなく“反応”で示す重要性
カウンセラーで作家のRyota氏が、YouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」にて「【すぐ試して】いつも舐められる人生は終わり！甘く見られなくなる7つの具体策」と題した動画を公開した。職場の同僚や見知らぬ人から理不尽に舐められてしまう原因と、その状況を打破する具体的な対策について解説している。
Ryota氏はまず、人を舐めてくる相手の心理について「あなたを弱いと思い込んでいる」と定義する。相手は背が低い、黒髪で大人しそうといった外見からターゲットを選んでいるという。その上で、最も重要なのは「全力で立ち向かう姿勢を持つ」点だと指摘。野生動物の世界で威嚇する動物が相手を退かせるように、人間関係においても反撃の姿勢を見せるのが有効だと語った。
具体的な対策として、Ryota氏は「言葉より反応で示す」重要性を強調する。「やめてください」と言葉で伝えるだけでなく、大声を出す、無言で相手をじっと見つめるといった「反応」が効果的だという。人を舐める相手は、被害者が怯えたり愛想笑いを浮かべたりする姿を期待しているため、予想外の反応を示すと相手を戸惑わせられる。
さらに、相手の思い込みを壊すために、サングラスをかけたり厚底の靴を履いたりして、外見で「自我を出す」工夫も提案。また、「証拠を取っています」「相談しようと思っています」と告げて相手に反撃のリスクを想像させ、不利益が生じる事実を突きつけるテクニックも紹介した。
動画の終盤でRyota氏は、反撃には摩擦が伴うとしつつも「多少は傷つく前提を持つ」覚悟が必要だと説く。嫌われたくないからと媚びを売る「迎合」は逆効果であると警告し、毅然とした態度で自分を守り抜く大切さを伝えた。
Ryota氏はまず、人を舐めてくる相手の心理について「あなたを弱いと思い込んでいる」と定義する。相手は背が低い、黒髪で大人しそうといった外見からターゲットを選んでいるという。その上で、最も重要なのは「全力で立ち向かう姿勢を持つ」点だと指摘。野生動物の世界で威嚇する動物が相手を退かせるように、人間関係においても反撃の姿勢を見せるのが有効だと語った。
具体的な対策として、Ryota氏は「言葉より反応で示す」重要性を強調する。「やめてください」と言葉で伝えるだけでなく、大声を出す、無言で相手をじっと見つめるといった「反応」が効果的だという。人を舐める相手は、被害者が怯えたり愛想笑いを浮かべたりする姿を期待しているため、予想外の反応を示すと相手を戸惑わせられる。
さらに、相手の思い込みを壊すために、サングラスをかけたり厚底の靴を履いたりして、外見で「自我を出す」工夫も提案。また、「証拠を取っています」「相談しようと思っています」と告げて相手に反撃のリスクを想像させ、不利益が生じる事実を突きつけるテクニックも紹介した。
動画の終盤でRyota氏は、反撃には摩擦が伴うとしつつも「多少は傷つく前提を持つ」覚悟が必要だと説く。嫌われたくないからと媚びを売る「迎合」は逆効果であると警告し、毅然とした態度で自分を守り抜く大切さを伝えた。
YouTubeの動画内容
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主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。