【7/13まで】Amazon プライムデーで「PlayStation 5」本体がセール価格に
年に一度のビッグセール「Amazon プライムデー」が7月13日（月）まで開催中です。
PlayStation 5（PS5）をこれから買いたい人におすすめのセット商品もプライスダウン中。ゲームをすぐ始めたい人や、まとめてそろえたい人は要チェックですよ。
→「Amazon プライムデー」はこちら
「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」は完全デジタル対応のディスクドライブ非搭載モデルですが、別売りのディスクドライブを装着することでディスク版のゲーム・映像作品を楽しめます。
ヘッドセット「Atlas 200」は安心のSONY公式ライセンス品。精密にチューニングされた50mm Nanoclearドライバーを搭載し、ゲーム内の細かなサウンドまでクリアに再現。爆発音や環境音だけでなく、遠くの足音や銃声なども聞き取りやすく、臨場感のあるゲーミングオーディオ体験を実現します。
完全デジタル対応のディスクドライブ非搭載モデル「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用モデル」とディスクドライブ、『メタファー』のソフトがセットに。
ディスクドライブ（CFI-ZDD1J）はPS5 デジタル・エディション（CFI-2000 model group – slim）およびPS5 Proに対応したUltra HD Blu-rayディスクドライブです。4K Ultra HD Blu-rayディスク、Blu-rayディスク、DVDを再生できます。
→「Amazon プライムデー」はこちら
イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ！家電商品はさらにポイントアップでお得に。ただいまエントリー受付中。
→ エントリー受付中！キャンペーン詳細ページはこちら
※上記の商品情報は記事公開時のものです。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
PlayStation 5（PS5）をこれから買いたい人におすすめのセット商品もプライスダウン中。ゲームをすぐ始めたい人や、まとめてそろえたい人は要チェックですよ。
→「Amazon プライムデー」はこちら
PS5本体とゲーミングヘッドセット「Atlas 200」のセット
「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用」は完全デジタル対応のディスクドライブ非搭載モデルですが、別売りのディスクドライブを装着することでディスク版のゲーム・映像作品を楽しめます。
ヘッドセット「Atlas 200」は安心のSONY公式ライセンス品。精密にチューニングされた50mm Nanoclearドライバーを搭載し、ゲーム内の細かなサウンドまでクリアに再現。爆発音や環境音だけでなく、遠くの足音や銃声なども聞き取りやすく、臨場感のあるゲーミングオーディオ体験を実現します。
PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用 (CFI-2200B01) + SONY公式ライセンス ゲーミングヘッドセット Atlas 200 セット
64,480円 → 59,800円（7%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
PS5本体とディスクドライブ、『メタファー』ソフトのセット
完全デジタル対応のディスクドライブ非搭載モデル「PlayStation 5 デジタル・エディション 日本語専用モデル」とディスクドライブ、『メタファー』のソフトがセットに。
ディスクドライブ（CFI-ZDD1J）はPS5 デジタル・エディション（CFI-2000 model group – slim）およびPS5 Proに対応したUltra HD Blu-rayディスクドライブです。4K Ultra HD Blu-rayディスク、Blu-rayディスク、DVDを再生できます。
PlayStation 5 デジタル・エディション日本語専用モデル + ディスクドライブ + メタファー：リファンタジオ セット
76,858円 → 70,717円（8%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
【純正品】DualSense ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック(CFI-ZCT2J01)
11,480円 → 10,737円（6%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
【純正品】DualSense Edge ワイヤレスコントローラー ミッドナイト ブラック(CFI-ZCP1J01)
34,980円 → 31,820円（9%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→「Amazon プライムデー」はこちら
ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も
イベント期間中、合計10,000 円（税込）以上のお買い上げを対象にポイント還元率がアップ！家電商品はさらにポイントアップでお得に。ただいまエントリー受付中。
→ エントリー受付中！キャンペーン詳細ページはこちら
※上記の商品情報は記事公開時のものです。詳細はそれぞれの販売ページでご確認ください
※セールの詳細および表示価格についてはセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります