【Amazon プライムデー】レビュー星4.5以上の神アイテムを一挙公開！
今回はプライムデーで爆売れしている大ヒット商品の中から、レビューが★4.5以上の名品をご紹介。日々の生活の満足度が変わりますよ。
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赤ラベルと同じ柔らかな生地の「SHIRO」シリーズ
Hanes Tシャツ 2枚組 半袖 SHIRO 綿100% 丸胴仕様 タグレス仕様 ヘインズTシャツ白 クルーネックTシャツ2枚組 アンダーウェアメンズHM1-Z701メンズ
5,830円 → 3,206円（45%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
パワフルな風で低温速乾を実現。Dyson（ダイソン）のドライヤー
Dyson(ダイソン) ドライヤー Dyson Supersonic™ヘアドライヤー ニッケル／コッパー (HD08 BNBC AM) 大風量 速乾【Amazon.co.jp限定】【パワフルな風だから、低温なのに速乾】
39,900円 → 24,900円（38%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
フィルムシートで洗面戸棚下に設置できる、マグネットタンブラー
山崎実業(Yamazaki) フィルムシート 洗面 戸棚下 マグネット タンブラー ホワイト W7×D7×H9.5cm タワー tower 浮かせる収納 洗面所 コップ 1751
1,100円 → 935円（15%オフ）
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濃厚で水に溶かしても美味しい。ホエイプロテインのリッチショコラ味
ザバス(SAVAS) ホエイプロテイン100 リッチショコラ味 明治【Amazon.co.jp限定】
5,355円 → 4,819円（10%オフ）
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サントリー「やさしい麦茶」のラベルレスボトル 680ml×24本
GREEN DA・KA・RA(グリーンダカラ) サントリー やさしい麦茶 ラベルレス お茶 ペットボトル 680ml ×24本 まとめ売り実施中
2,300円 → 1,893円（18%オフ）
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プレミアムブロッサムの香り。ボールドのジェルボール 100個
ボールド ジェルボール 柔軟剤入り【大容量】100個 プレミアムブロッサムの香り 洗濯洗剤 詰め替え
3,699円 → 2,399円（35%オフ）
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ドラム式特有の少ない水でも徹底消臭。アタックZERO詰め替え用
【大容量】アタックＺＥＲＯ 衣類から洗濯槽まで、アタックＺＥＲＯ液体史上 最高峰の消臭 ドラム式専用 つめかえ用 ２３００ｇ
2,407円 → 2,011円（16%オフ）
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歯周病や口臭、歯肉炎の予防・対策に最適なリステリン
LISTERINE(リステリン) トータルケアゼロプラス 1000ml×6本+ポンプ マウスウォッシュ 液体歯磨 口臭 低刺激 ノンアルコール 医薬部外品 薬用 クリーンミント味 【ケース販売 ポンプ付き】
6,545円 → 4,550円（30%オフ）
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頑固なニオイにアプローチ。NANOXoneのニオイ専用洗濯洗剤
NANOX one(ナノックスワン) ニオイ専用 詰替メガジャンボ1790g×4個 パウダリーソープ 菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄でニオイゼロへ 洗濯洗剤 色変化防止 抗菌 ウイルス除去 洗濯槽のニオイ抑制
5,943円 → 5,346円（10%オフ）
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サロン専売品レベルの補修力。パンテーン エクストラダメージリペア
パンテーン エクストラダメージリペア [切れ毛・枝毛補修] ケラチン配合 シャンプー 詰替大容量 2L×2個
4,442円 → 3,260円（27%オフ）
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やわらか素材を使用し、やさしく快適な肌ざわり
【パンツ Lサイズ】パンパース オムツ さらさらケア (9-14kg) 56枚【Amazon.co.jp限定】
2,480円 → 2,108円（15%オフ）
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黄ばみ除去成分を新配合。「アタック抗菌EX」詰め替え用
【ケース販売】アタック抗菌EX 洗濯洗剤 液体 100日間蓄積した黄ばみもつけ置き級に強力洗浄 つめかえ用 2500ｇ×4個 大容量
4,780円 → 3,960円（17%オフ）
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スマホからMacBook Airまで急速充電できる「Nano Charger」
Anker Nano Charger (70W, 3 Ports) ブラック【 PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】iPhone 17 / 16 / 15シリーズ / Air MacBook Windows PC iPad Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応
5,990円 → 3,490円（42%オフ）
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進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」
Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
39,800円 → 34,800円（13%オフ）
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1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」
Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
29,800円 → 23,800円（20%オフ）
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超コンパクトなデザインで狭い場所の汚れもスッキリ。ルンバ「Plus 415 Combo」
SE2と比べて最大2倍速く充電可能な「Apple Watch SE 3」
Apple Watch SE 3(GPSモデル)- 40mmスターライトアルミニウムケースとスターライトスポーツバンド - S/M
37,800円 → 33,580円（11%オフ）
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ふかふかのホテル仕様。タオル研究所の「ボリュームリッチ」
タオル研究所 [ボリュームリッチ] #003 フェイスタオル チャコールグレー 5枚セット ホテル仕様 厚手 ふかふか ボリューム 高速吸水 耐久性 綿100% 480GSM JapanTechnology
1,890円 → 1,589円（16%オフ）
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日本の歯科医・歯科衛生士の使用率18年連続No.1の電動歯ブラシ
フィリップス 電動歯ブラシ ワンランク上の白さへ ソニッケアー ダイヤモンドクリーン9000 (携帯用トラベルケース付き) HX9911/14 ブラック【Amazon.co.jp限定】
33,990円 → 19,800円（42%オフ）
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最大出力240Wで急速充電。USB-C＆USB-Cの「絡まないケーブル」
リビングやダイニングに最適。Airdog（エアドッグ）で人気のフラッグシップモデル
レーザー光源を採用。より明るく、色鮮やかな映像美を実現させたモバイルプロジェクター
コンパクトでパワフルな充電器「Nano II 65W」
Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
4,490円 → 2,690円（40%オフ）
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新世代のコンパクトさ。Ankerのワイヤレスヘッドホン
Anker Soundcore Space One Pro (Bluetooth 5.3 ワイヤレス ヘッドホン)【最大60時間音楽再生 / ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / LDAC/ハイレゾ対応 (ワイヤレス/有線) / マルチポイント対応/外音取り込み/マイク内蔵】 ミッドナイトブラック
26,990円 → 14,990円（44%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
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