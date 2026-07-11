秋田犬とお母さんの「攻防戦」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で207万5000回再生を突破し、「どんだけ嫌なのw」「スクワットで草」「筋トレお疲れ様です！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：体重43キロの秋田犬が散歩拒否→後ろの『田んぼ』に入りそうになり…絶対に阻止したい母との『本気の戦い』】

駄々をこねる秋田犬

Instagramアカウント「shishimaru_440.dog」では、秋田犬『ししまる』ちゃんの日常を紹介しています。この日、ししまるちゃんは、お母さんと散歩を楽しんでいました。

しかし、田んぼの近くまで来ると突然立ち止まり、その場から動かなくなってしまったそうです。お母さんがリードを引いても、ししまるちゃんはどっしりと座り込み、今にも田んぼへ入ってしまいそうな場所で踏ん張ります。

お母さんの本気の抵抗

なんと、この日の前日はシャンプーを済ませたばかり。お母さんとしては何としてでも泥だらけになるのは避けたいところです。体重43キロのししまるちゃんに負けじと、リードを握って懸命に引っ張ります。

ようやく少し動いたと思った次の瞬間、ししまるちゃんは再び抵抗開始。お母さんはさらに腰を落とし、まるでスクワットをするような体勢で応戦します。

お互い一歩も譲らない本気の攻防戦は、まるで綱引きのよう。お散歩拒否をするししまるちゃんと、田んぼへの侵入を何とか阻止したいお母さん。その微笑ましい戦いに、多くの人が思わず笑顔になったのでした。

この投稿には、「駄々っ子で可愛いｗ」「ママさん頑張って！」「この戦いをずっと眺めていたい…」など、多くのコメントが寄せられています。

無邪気な姿にホッコリ♡

ししまるちゃんが散歩中に歩くのを拒否することは珍しくありません。笑顔のまま「今日は歩きません」と言わんばかりに立ち止まったり、その場でゴロンと寝転がってしまったりすることもあるそうです。

そのたびに、お母さんはリードを引いて大奮闘。まるで筋トレをしているような気分になるのだとか。

しかし、気になるものを見つけた瞬間は一変。勢いよく走り出し、持ち物や身に着けていた物が飛んでしまうほどのパワーを発揮します。

大型犬ならではの可愛さと、お世話の大変さが伝わる微笑ましいエピソードでした。

Instagramアカウント「shishimaru_440.dog」には、他にもししまるちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：Instagramアカウント「shishimaru_440.dog」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。