元まねきケチャ・松下玲緒菜、11年続けた芸能界の引退を報告 「突然のご報告」に「寂しくなるな」「頑張ったね！」
アイドルグループ・まねきケチャの元メンバー、松下玲緒菜（27）が、10日までに自身のXを更新。今年12月19日のライブをもって芸能界を引退すると発表した。
【写真】髪をかきあげ…美白ボディを披露する松下玲緒菜
投稿で「いつも応援してくださっている皆様へ。私から大切なお知らせがあります」とつづり、文書を公開。「いつも応援してくださっている皆様へ」と題し、「突然のご報告になりますが、2026年12月19日のライブをもちまして、芸能活動を引退することを決めました」と報告。ファンに向けて「約11年間、活動を続けてこられたのは、どんな時も支えてくださった皆様のおかげです。皆様と出会えたこと、一緒に見た景色は、私にとってかけがえのない宝物です。本当にありがとうございます」と感謝をつづった。
また、最後のライブを今年12月19日、東京・SHIBUYA TAKE OFF7で開催すると伝え、「ひとつひとつのライブやイベントを大切に、感謝の気持ちを込めてお届けしたいと思っています」と心境を伝えた。
続けて「なお、一部SNSにつきましては、引き続き更新していく予定です。ライブやイベントなど、皆様と直接お会いする活動は2026年12月19日をもちまして終了といたします」と説明し、「最後まで、松下玲緒菜らしく駆け抜けます。ぜひ会いに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします」と締めくくった。
この投稿にSNSでは「寂しくなるな ありがとー！！」「頑張ったね！お疲れ様！」「残りの期間も悔いなく過ごしてね！」「玲緒菜ちゃんとの思い出はずっと忘れません…」などの声が寄せられている。
松下は1999年5月2日生まれ、愛知県出身。まねきケチャは“顔面最強集団”として知られ、センターを務める松下はルックス、雰囲気、キャラクターなどあらゆる要素から、アイドルをやるために生まれてきた「ナチュラルボーンアイドル」と親しまれた。2022年5月発売の2nd写真集『in the seasons』（光文社）は、22年5月16日付「オリコン週間BOOKランキング」ジャンル別「写真集」で5位にランクイン。2023年に同グループを卒業。グラビアなどでも活動していた。2025年12月末、所属事務所を円満退所すると発表した。
【写真】髪をかきあげ…美白ボディを披露する松下玲緒菜
投稿で「いつも応援してくださっている皆様へ。私から大切なお知らせがあります」とつづり、文書を公開。「いつも応援してくださっている皆様へ」と題し、「突然のご報告になりますが、2026年12月19日のライブをもちまして、芸能活動を引退することを決めました」と報告。ファンに向けて「約11年間、活動を続けてこられたのは、どんな時も支えてくださった皆様のおかげです。皆様と出会えたこと、一緒に見た景色は、私にとってかけがえのない宝物です。本当にありがとうございます」と感謝をつづった。
続けて「なお、一部SNSにつきましては、引き続き更新していく予定です。ライブやイベントなど、皆様と直接お会いする活動は2026年12月19日をもちまして終了といたします」と説明し、「最後まで、松下玲緒菜らしく駆け抜けます。ぜひ会いに来ていただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします」と締めくくった。
この投稿にSNSでは「寂しくなるな ありがとー！！」「頑張ったね！お疲れ様！」「残りの期間も悔いなく過ごしてね！」「玲緒菜ちゃんとの思い出はずっと忘れません…」などの声が寄せられている。
松下は1999年5月2日生まれ、愛知県出身。まねきケチャは“顔面最強集団”として知られ、センターを務める松下はルックス、雰囲気、キャラクターなどあらゆる要素から、アイドルをやるために生まれてきた「ナチュラルボーンアイドル」と親しまれた。2022年5月発売の2nd写真集『in the seasons』（光文社）は、22年5月16日付「オリコン週間BOOKランキング」ジャンル別「写真集」で5位にランクイン。2023年に同グループを卒業。グラビアなどでも活動していた。2025年12月末、所属事務所を円満退所すると発表した。