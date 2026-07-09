KDDIの前身会社の共同創業者である千本倖生氏が、生前贈与した法人株について、千本氏の子ども4人が、国税当局からおよそ7億5000万円の申告漏れを指摘されていたことが明らかになりました。

関係者によりますと、千本氏は2013年から2017年にかけて、自身が出資して設立した3つの会社でマンション3棟をあわせておよそ40億円で購入し、その法人株を2017年から2020年に4人の子どもに贈与したということです。4人は、マンション3棟について、路線価などからあわせておよそ8億円と評価した上で、銀行からの借入金を差し引いて、贈与税を0円と算出していました。

これに対して、国税当局は評価額を「著しく不適当」と判断し、周辺相場などから3棟をあわせておよそ34億円と算出し直した上で、およそ7億5000万円の申告漏れを指摘し、無申告加算税などを含む1億7800万円を追徴課税しました。

4人は処分を不服として国税不服審判所に審査請求しましたが、去年4月に棄却されたということです。

千本氏側は日本 テレビ の取材に対して、「取材には応じない」としています。