れいわ新選組・山本太郎代表が9日に記者会見を行い、同党の代表を辞任することを発表、併せて政界からの引退も表明した。

【映像】顔もほっそり、辞任を表明した山本太郎氏

山本氏は今年1月、病気の治療を理由に議員辞職、代表の職は継続していたが、昨年10月に大分市内の東九州自動車道でレンタカーを運転中、制限速度を69キロ超える149キロで走行し、道路交通法違反で検挙。今年5月に運転免許停止処分を受けたことが、後に発表されていた。会見では、代表辞任に加え政界引退、さらに執行部の解散、党名変更なども明言した。

山本氏は「生き急いでいるといえば山本太郎ですが、スピード違反という法令違反までして生き急いではならないと、当たり前の話なんですが、大幅な速度超過を行ったことに関して私自身反省をしています。政党代表である私自身が大幅な速度超過をやってしまった。これは言い逃れできるものではありません。大変申し訳ありませんでした」と謝罪した上で、「私、山本太郎はれいわ新選組の代表を辞任します」と述べた。

また「国会で活動する国政政党の代表、そして自分自身も国会議員を目指すという取り組みから山本太郎は引退します。その理由は速度超過だけではございません。私自身の健康問題という部分もあります。今年2月、健康問題に関して発表させていただいて、議員辞職を行いました。一方、代表職にとどまるという形で、党内の滞りが見られるところには私が交通整理に入らなければいけないなど、様々ありました。そうは言っても、国会議員を辞職していますから、ある意味自分の稼働という部分は半分ぐらいにはなっていたんです。その一方で、この半年間にいくつかの検査を受けて、その数値というものが思わしくない状態です」と、体調については改善せず、むしろ悪化していることも明かした。

さらには「以前は永田町に必ず帰ってくる、パワーアップして帰ってくるってことを言って会見にも挑みました。次の衆議院選挙までには戻る、次の参議院選挙までに戻るんだと。ある意味、自分自身にこういうプレッシャーをかけ続けることが、非常にこれ自体も自分の健康状態に良くないんじゃないかっていう思いが強まってきました。逆にプレッシャーになって自分自身を苦しめていました。期待してくれる人たちに対して、期待を持たせ続けるということも、これは誠実ではないなという思いにもなってきました。この半年の間、何度も考えて、これは結論として、まずは100％の自分の健康を取り戻すということが私のやるべき、山本太郎としてやるべき優先順位の第1位なんだ、そのためにはこれはしっかりとピリオドを打つ必要がある、そういう意味で代表辞任を決意したということです」と語った。

今後の党の体制については「山本太郎自身が辞任をしますということになるならば、その執行部も解散です。この会見を開く前に役員会を招集しまして、そこでいくつか承認されました。山本太郎代表辞任、山本太郎体制解散ということで、党内で役員会を開き、いくつかの事項が合意されました。代表選は7月17日告示、7月31日開票で行われることになりました。また党名の変更です。私たちは、本当に1からやっていくという姿勢と体制をしっかりと作っていくことが重要だと考えています。つまりは、そこに山本太郎という過去の遺物が横たわるということはあってはならないと思うんです。新代表が選ばれてから30日以内に、政党名を変更するということになっております」と説明していた。

（ABEMA NEWS）

