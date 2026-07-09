伝統の「Hパターン」を最新技術で再現

フェラーリは2026年7月3日（現地時間）、フロントミッドシップV12モデル「12 Cilindri（12チリンドリ）」の限定生産スペシャルシリーズとして、新型「12 Cilindri Manuale（マヌアーレ）」をイタリアで世界初公開しました。

12チリンドリは、1950年代から1960年代のフェラーリのグランツーリスモに着想を得た2シーターベルリネッタです。今回登場した12チリンドリ マヌアーレは、その12チリンドリをベースに、マニュアルシフトによるドライビング体験を現代的に再解釈した限定モデルです。

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フェラーリの市販モデルにおいて、3ペダルのマニュアル操作を楽しめた最後期の代表的存在は「599 GTB フィオラノ」でした。同車が生産を終了して以来、フェラーリのマニュアルモデルは途絶えており、今回の12チリンドリ マヌアーレは往年の“操る楽しさ”を約15年ぶりに現代技術で蘇らせたモデルといえます。

最大の特徴は、新開発された「マヌアーレ・バイ・ワイヤ・システム」です。これは従来の機械式マニュアルをそのまま復活させたのではなく、高い評価を誇る8速DCTをベースに、シフトレバーとクラッチ・バイ・ワイヤ式ペダルを組み合わせた革新的な機構です。

室内には往年のフェラーリを思わせるHパターン（左上リバースの6速）のアルミニウム製シフトゲートを配置。パドルシフトをあえて廃止し、ドライバーが自らクラッチペダルを踏み、シフトレバーで変速操作を行います。適切に回転を合わせなければ衝撃やエンジンストールが起こるなど、本物のマニュアル車らしい奥深い緊張感と操作感を実現しています。

一方で、このバイ・ワイヤ・システムならではのメリットとしてオートマチックモードも選択可能です。激しい渋滞時などにはDCTによる完全自動変速へと切り替えられるため、状況に応じて快適な走行と積極的なスポーツ走行を使い分けることができます。

パワートレインは、6.5リッター V型12気筒自然吸気エンジンです。最高出力830馬力・最大トルク678Nmを発揮し、最高回転数は9500rpmに達します。最高速度は340km／h超、0-100km／h加速2.9秒という圧倒的なパフォーマンスを誇ります。

ボディサイズは全長4733mm×全幅2176mm×全高1292mm、ホイールベース2700mmで、車重は1565kgです。

デザイン面でも特別な仕立てが施され、サイドバッジにはレーザーエッチングによるロゴを刻印。フロントスプリッターやリアウイングには名車「365 GTB／4」へのオマージュとなるピンストライプがあしらわれるほか、専用デザインの鍛造ホイールも装備されます。

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生産台数は、1947年に誕生したフェラーリ初のV12エンジンの排気量（1499cc）にちなみ、世界限定1499台です。自然吸気V12エンジンと3ペダルの融合により、フェラーリ伝統のドライビングの感動を最新技術で味わえる至高の一台となっています。