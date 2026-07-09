「熱あるから明日学校休む…」次男が差し出した体温計は42.0度　バレバレの「工作」に父「何をしとるんや」共感の声ぞくぞく

「熱あるから明日学校休む…」と訴えながら息子が差し出した体温計に表示されていたのは、まさかの42.0度。あまりに高すぎる数字で、体温計を温めて上げた"工作"だとすぐにバレてしまいましたが、その子どもらしい作戦を父親がXに投稿したところ6.3万件のいいねが集まり、笑いと共感の声が寄せられています。しかもこの日はそもそも学校が休みだったというオチもあり、ずる休みの必要もなく念願の連休に突入したといいます。



【写真】42度の熱が出たという、渾身の小芝居も…

投稿したのは、名前の通り4人のお子さんを持つ「4児の父（@kt6666g）」さん。次男が体温計を差し出した時、4児の父さんはすぐに“工作”だと気づいたといいます。



「そもそも上半身裸で元気にはしゃいでるので、バレバレの工作すぎて『何をしとるんや』と笑うのと同時に、僕もやったことがある気がして懐かしい気持ちでした」



体温計に表示されていた数字は42.0度。本人は本気で学校を休む作戦だったようですが、様子は元気そのものだったそうです。



では42度はどうやって出したのか。父の見立てでは、こたつのヒーターに体温計を近づけて、数字が上がるまでにらめっこしていたのではないかとのこと。子どもらしい地道な作戦です。ところが、この作戦には大きな見落としがありました。この日は長男の卒業式で、次男はそもそも学校が休み。事実を知った次男は「え？そうなん！やった！」と、さっきまでの小芝居をすっかり忘れて大喜び。ずる休みの必要はなくなり、念願の4連休に突入しました。



末っ子でお茶目な次男は普段から長男とも仲良しだといい、4連休は兄弟で遊んだり友達と過ごしたりして満喫していたのだとか。



今回の投稿が大きな反響を呼んだことには家族も驚いたそう。コメント欄には体温計の画像をAIで加工する人や、「自分も同じことをした」と懐かしむ人などさまざまな反応があり、「いろんな見方を教えてくれるなぁと楽しんでました」と話しています。