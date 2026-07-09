歌姫テイラー・スウィフトとＮＦＬのスーパースター、ケルシー・トラヴィスは３日のマディソン・スクエア・ガーデン（ＭＳ・Ｇ）での結婚式に際し、ニューヨーク市からを結婚許可証を得るため、６万ドル（約９７２万円）を支払ったという。米芸能ニュースサイト「ＴＭＺ」が先日、報じた。

情報筋によるとテイラーの結婚式の主催者は、先週３日に彼女がトラビス・ケルシーと結婚式を挙げた際、マンハッタンのミッドタウンにあるＭＳ・Ｇの７番街を閉鎖するために料金を支払ったいう。

伝えられるところによると、２人は１０００人を超える招待客が、豪華な顔ぶれが集まるイベントに向かう途中で渋滞に巻き込まれないようにするため、そのような措置を取ったという。

ニューヨーク市役所は６月、ウィニック・プロダクションズが７月２日から７月４日までの期間について、市の路上活動許可事務所に許可申請書を提出したことをニューヨーク・ポスト紙が確認した。

許可申請では、ＭＳ・Ｇ周辺の道路封鎖と、象徴的なアリーナの外にテントを設置することが求められていた。

テイラーの「ウィッシュリスト」はそれだけにとどまらず、式場でのママズ・トゥーのピザにも約４０００ドル（約６５万円）を費やした。また出席者には「食べ放題の料理」と「たくさんのケーキ」を振る舞ったとされる。

また彼女が結婚式の招待客に抽選でプレゼントしたバッグの一つはなんと６７００ドル（約１０８万円）もする高価なものだった。さらにテイラーは他にも高価なカルティエの腕時計や、「ＪＵＳＴ＆Ｔ ＭＲＤ」（テイラーとトラヴィスは結婚しました）のナンバープレートが付いた１９７０年型シボレー・シェベルをプレゼントした。

さらに驚きなのは会場自体がカップルにとって１日あたり約１００万ドル（約１億２０００万円）の費用がかかり、しかも新郎新婦は少なくとも３日間その会場を貸し切っていたということだ。

全てを合計すると式の費用は推定で１５００万〜２０００万ドル（約２４億３８００万〜約３２億５１００万円）。許可証にかかる６万ドルはテイラーとトラヴィスにとってほんのわずかな金額に過ぎなかったようだ。