USJ、秋イベント発表 新アトラクションは『バイオハザード レクイエム』コラボ【プログラム一覧】
ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ、大阪市此花区）はきょう9日、秋のシーズナル・イベント『ユニバーサル・エクストリーム・オータム〜Discover U!!!〜』を9月10日〜11月8日に開催すると発表した。
【画像】怖すぎる！『バイオハザード レクイエム』コラボ
今年、15周年を迎える『ハロウィーン・ホラー・ナイト』は、パーク全域で展開されるストリート体験から、全世界で話題のサバイバル・ホラーゲームや、国内外で人気のアニメ作品のコラボレーションと、異次元な恐怖が一挙に押し寄せるラインナップで届ける。
今年30周年を迎えた、サバイバル・ホラーゲームを代表する世界的人気シリーズ最新作『バイオハザード レクイエム』とコラボレーションした、ホラー・アトラクションが新登場。原作でも印象的な廃ホテル「レンウッドホテル」と療養所のシーンを舞台に、クリーチャーたちが全方向から襲いかかる。何が起こるかわからない恐怖が途切れることなく続き一切の余談を許さない極限へと追い込まれる。開催期間は、9月11日〜12月27日。
このほか、「ストリート・ゾンビ」は今年、過去最多のゾンビが出現し、15年分の恐怖を詰めこんだ新たなストーリーで展開する。「ゾンビ・デ・ダンス」は、King Gnuの楽曲「SO BAD」で熱狂できるのはもちろん、1日の最後には、Ado「唱」や三代目J SOUL BROTHERS「Rat-tat-tat」といった歴代の人気コラボ楽曲がスペシャルメドレーでよみがえる。この他にも、2023年に登場した、絶叫ライド「貞子の呪い 〜ダーク・ホラー・ライド〜」が復活するなどさまざまなアトラクションが用意されている。
『ユニバーサル・エクストリーム・オータム 〜Discover U!!!〜』プログラム一覧
・『ハロウィーン・ホラー・ナイト』 詳細情報 開催期間9月11日〜11月8日】
■「ストリート・ゾンビ」
全方位、見渡す限り、地獄、地獄、地獄…あなたの隣にいた人が、1人、また1人…目の前でゾンビ化。新たに登場した高校生ゾンビが原因となり感染が拡大、過去最多、大量発生した凶暴ゾンビの大群が出現！！前代未聞の残虐な捕食を続けながら、あらゆる場所で、生き残りの人間を目がけ襲い掛かる！爆音を立てて燃え上がる車両に、荒々しい爪痕残るフードカート…パークの日常が、見慣れた風景が、無残に喰い荒らされ蹂躙される、ひとつ残らず喰いつくす、死角一切なしのゾンビ地獄へ、さあ。
＜開催場所＞パーク・ワイド(一部エリア除く)
＜開催時間＞18:00 〜 パーククローズ
■「『バイオハザード レクイエム』 ザ・ダイブ」
進むほどに震えが止まらない、驚愕のR-15指定――。大ヒット作『バイオハザード レクイエム』の震え慄くあの恐怖が、今、リアルに出現する。思わず目を覆うおぞましいクリーチャーから執拗に追われ続け、天井から、足元から、全方位から予測不能の隙なし襲撃！超緊迫の終わりなき悪夢に、叫び声も枯れ果てる、規格外の最恐メイズに、さあ飛び込め！
＜開催場所＞ステージ 18
＜開催時間＞10：00 〜 パーククローズ
＜開催期間＞9月11日(金)〜12月27日(日) ※開催期間が変更になる場合あり
■「ゾンビ・デ・ダンス」
無法地帯と化した恐怖のストリートが、突如、熱狂空間へと生まれ変わる――
King Gnuの楽曲『SO BAD』が召喚する狂気の宴で、さあ、騒げ。
心乱す音がエリアに響けば、ゾンビが前代未聞の狂暴化。人もゾンビも入り乱れ我を忘れて踊りまくる、ゾクゾクするような一体感に、アドレナリン全開！
ハロウィーン・ホラー・ナイト 15周年の究極体験に、飛び込め。
＜開催場所＞パーク・ワイド(一部エリア除く)
＜開催時間＞18:00 〜 パーククローズ
■「プレイバック・ゾンビ・デ・ダンス 〜ハロウィーン・ホラー・ナイト 15周年〜」
「SO BAD」はもちろん、「Rat-tat-tat」に「唱」といったハロウィーン・ホラー・ナイトを盛り上げたあの名曲たちが、毎晩1回だけのラストステージで限定カムバック！
狂喜がさらに加速する、15周年だけの夜のクライマックスを見逃すな！
＜開催場所＞ パーク・ワイド(一部エリア除く)
＜開催時間＞ 『ゾンビ・デ・ダンス』 実施日のラスト回 ※開始時間は日によって異なる
■「ハロウィーン・ホラー・ナイト・アカデミー 〜絶叫の15年〜」
ハロウィーン・ホラー・ナイト 15周年を記念して、あの恐怖が、狂喜が、このステージに大集結！！
『Rat-tat-tat』から『唱』、『SO BAD』まで、歴代の心揺さぶる楽曲たちに乗って、叫んで踊って大盛り上がり！さあ、毒々しくも不気味なハロウィーンの宴に飛び込んで、ゾンビやハミクマなどのレジェンドたちと、15周年のダークな夜を讃えよ！！
＜開催場所＞グラマシーパーク ＜開催時間＞開始時間は日によって異なる
■「ファクトリー・オブ・フィアー 〜絶望のゾンビ・ツアー〜」
秘匿され続けてきた禁断の“ゾンビ製造工場”で、あなたは、想像を絶する恐怖に直面する――。施設を進むうち次々と明るみに出るのは、ゾンビにまつわるおぞましい事実の数々…
暴虐の限りをつくすグロテスクなゾンビたちが、密室であなた目がけて襲いくる、背筋も凍る地獄絵図！！助けも逃げ場もない、餌食として逃げ惑うこの極限状態から、 無事、脱出することができるか…！？
＜開催場所＞ステージ 22TM
＜開催時間＞10:00 〜 パーククローズ
■「貞子の呪い 〜ダーク・ホラー・ライド〜」
貞子の呪いに侵された施設を超高速で逃げ惑うあの戦慄ライドが、反響を受け復活。
視界を奪われ真っ暗闇を駆ける予測不能な緊迫感に、逃げても逃げても現れる不気味な貞子に、大絶叫！
この呪いの地獄から、無事生還することができるか！？
＜開催場所＞スペース・ファンタジー・ザ・ライド ＜開催時間＞パークオープン 〜 パーククローズ
＜開催期間＞9月11日(金)〜2027年1月4日(月)
※開催期間が変更になる場合あり
■「KATE PRESENTS 『18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜』」
舞台は4人の魔女たちが棲まう“鏡だらけの館”。
人間の秘められた感情を見抜く魔女たちの導きで、まだ見ぬあなたが姿を現す――
感情をさらけ出す体験やメイクアップを通して、自らの秘めた感情を解放しよう。
＜開催場所＞ステージ 18
＜開催時間＞9:00 〜 パーククローズ ※開始時間は日によって異なる
■チェンソーマン・ザ・カオス 4-D
パークに現れたデンジ、アキ、パワー、コベニらと、ゾンビ軍団率いる“ハロウィーン・ホラー・ナイトの悪魔”との戦いに遭遇する究極体験！眼前で飛び散る血しぶきや悪魔の陰湿な息遣いまで再現された、パークならではの『チェンソーマン』の世界へと体ごと突き落とされる！ オリジナルストーリーでおくる過激で予測不能なバトルに、我を忘れて大興奮！
＜開催場所＞シネマ ４-D シアター
＜開催時間＞パークオープン 〜 パーククローズ
■「スマイリーズ・ハッピー・ハロウィーン・グリーティング」
毎年ホラー映画の監督、主演を果たし、鑑賞するすべてのゲストを怖がらせることが生きがい。 映画ごとに異なる姿を披露するが、その正体はハロウィーン・ホラー・ナイトで感じる恐怖から生まれた悪魔。普段はポップでかわいいパンプキンの姿をしている。そのスマイリーがアトラクションを飛び出してストリートにリアルに登場！
＜開催場所＞シネマ ４-D シアター付近
＜開催時間＞日によって異なる
■「チェンソーマン × ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜IRIS OUT〜」
大絶叫の後ろ向きコースターに、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌、米津玄師「IRIS OUT」が登場！ ライド「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜」が、 大ヒットを記録した劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌、米津玄師の「IRIS OUT」を搭載！ 極限スリルの後ろ向きコースターで、『チェンソーマン』の世界を駆け抜けろ！
＜開催場所＞ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜
＜開催時間＞パークオープン 〜 パーククローズ
■「ゾンビ・デ・ダンス × ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」
「SO BAD」はもちろん、「Rat-tat-tat」に「唱」といったハロウィーン・ホラー・ナイトを盛り上げたあの名曲たちが、勢ぞろい！爽快なハリウッド・ドリーム・ザ・ライドの疾走感とエネルギッシュなビートが合わさった、ゾクゾクするようなスリル体験に大絶叫せよ！ ＜楽曲搭載スケジュール＞
9月11日(金)〜11月8日(日)：King Gnu『SO BAD』
9月11日(金)〜10月10日(土)：三代目 J SOUL BROTHERS『Rat-tat-tat』
10月11日(日)〜11月8日(日)：Ado『唱』
＜開催場所＞ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ／ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜
＜開催時間＞パークオープン 〜 パーククローズ
・『ユニバーサル・エクストリーム・オータム 〜Discover U!!!〜』詳細情報
■「ミニオン・ベロウィーン・グリーティング」
今しか会えない、ハロウィーン仮装のミニオンたちがお出迎え！ 本気のハチャメチャ仮装のミニオンたちとふれ合えば、驚きと楽しさでクルーとも一緒に大笑い。 この時季だけの特別なパークの仲間たちと、大はしゃぎしよう！
＜開催場所＞ハリウッド・エリア / ミニオン・パーク前
＜開催時間＞日によって異なる
■「パーク中で『トリック・オア・トリート』」
クルーに、「トリック・オア・トリート！」と唱えよう！かわいいキャンディがGETできちゃうよ！
＜開催場所＞パーク・ワイド ※スーパー・ニンテンドー・ワールド、ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッターを除く
＜開催時間＞パークオープン 〜 17：00
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM & （C） 2026 Universal Studios.
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TM & （C） Universal Studios & Amblin Entertainment
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（C）藤本タツキ／集英社・ＭＡＰＰＡ
（C）2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト （C）藤本タツキ／集英社
（C）2025 KENSHI YONEZU （C） 2025 M/CSMP （C）TF/S
（C）KADOKAWA
KATE
Universal elements and all related indicia TM & （C） 2026 Universal Studios. All rights reserved.
【画像】怖すぎる！『バイオハザード レクイエム』コラボ
今年、15周年を迎える『ハロウィーン・ホラー・ナイト』は、パーク全域で展開されるストリート体験から、全世界で話題のサバイバル・ホラーゲームや、国内外で人気のアニメ作品のコラボレーションと、異次元な恐怖が一挙に押し寄せるラインナップで届ける。
このほか、「ストリート・ゾンビ」は今年、過去最多のゾンビが出現し、15年分の恐怖を詰めこんだ新たなストーリーで展開する。「ゾンビ・デ・ダンス」は、King Gnuの楽曲「SO BAD」で熱狂できるのはもちろん、1日の最後には、Ado「唱」や三代目J SOUL BROTHERS「Rat-tat-tat」といった歴代の人気コラボ楽曲がスペシャルメドレーでよみがえる。この他にも、2023年に登場した、絶叫ライド「貞子の呪い 〜ダーク・ホラー・ライド〜」が復活するなどさまざまなアトラクションが用意されている。
『ユニバーサル・エクストリーム・オータム 〜Discover U!!!〜』プログラム一覧
・『ハロウィーン・ホラー・ナイト』 詳細情報 開催期間9月11日〜11月8日】
■「ストリート・ゾンビ」
全方位、見渡す限り、地獄、地獄、地獄…あなたの隣にいた人が、1人、また1人…目の前でゾンビ化。新たに登場した高校生ゾンビが原因となり感染が拡大、過去最多、大量発生した凶暴ゾンビの大群が出現！！前代未聞の残虐な捕食を続けながら、あらゆる場所で、生き残りの人間を目がけ襲い掛かる！爆音を立てて燃え上がる車両に、荒々しい爪痕残るフードカート…パークの日常が、見慣れた風景が、無残に喰い荒らされ蹂躙される、ひとつ残らず喰いつくす、死角一切なしのゾンビ地獄へ、さあ。
＜開催場所＞パーク・ワイド(一部エリア除く)
＜開催時間＞18:00 〜 パーククローズ
■「『バイオハザード レクイエム』 ザ・ダイブ」
進むほどに震えが止まらない、驚愕のR-15指定――。大ヒット作『バイオハザード レクイエム』の震え慄くあの恐怖が、今、リアルに出現する。思わず目を覆うおぞましいクリーチャーから執拗に追われ続け、天井から、足元から、全方位から予測不能の隙なし襲撃！超緊迫の終わりなき悪夢に、叫び声も枯れ果てる、規格外の最恐メイズに、さあ飛び込め！
＜開催場所＞ステージ 18
＜開催時間＞10：00 〜 パーククローズ
＜開催期間＞9月11日(金)〜12月27日(日) ※開催期間が変更になる場合あり
■「ゾンビ・デ・ダンス」
無法地帯と化した恐怖のストリートが、突如、熱狂空間へと生まれ変わる――
King Gnuの楽曲『SO BAD』が召喚する狂気の宴で、さあ、騒げ。
心乱す音がエリアに響けば、ゾンビが前代未聞の狂暴化。人もゾンビも入り乱れ我を忘れて踊りまくる、ゾクゾクするような一体感に、アドレナリン全開！
ハロウィーン・ホラー・ナイト 15周年の究極体験に、飛び込め。
＜開催場所＞パーク・ワイド(一部エリア除く)
＜開催時間＞18:00 〜 パーククローズ
■「プレイバック・ゾンビ・デ・ダンス 〜ハロウィーン・ホラー・ナイト 15周年〜」
「SO BAD」はもちろん、「Rat-tat-tat」に「唱」といったハロウィーン・ホラー・ナイトを盛り上げたあの名曲たちが、毎晩1回だけのラストステージで限定カムバック！
狂喜がさらに加速する、15周年だけの夜のクライマックスを見逃すな！
＜開催場所＞ パーク・ワイド(一部エリア除く)
＜開催時間＞ 『ゾンビ・デ・ダンス』 実施日のラスト回 ※開始時間は日によって異なる
■「ハロウィーン・ホラー・ナイト・アカデミー 〜絶叫の15年〜」
ハロウィーン・ホラー・ナイト 15周年を記念して、あの恐怖が、狂喜が、このステージに大集結！！
『Rat-tat-tat』から『唱』、『SO BAD』まで、歴代の心揺さぶる楽曲たちに乗って、叫んで踊って大盛り上がり！さあ、毒々しくも不気味なハロウィーンの宴に飛び込んで、ゾンビやハミクマなどのレジェンドたちと、15周年のダークな夜を讃えよ！！
＜開催場所＞グラマシーパーク ＜開催時間＞開始時間は日によって異なる
■「ファクトリー・オブ・フィアー 〜絶望のゾンビ・ツアー〜」
秘匿され続けてきた禁断の“ゾンビ製造工場”で、あなたは、想像を絶する恐怖に直面する――。施設を進むうち次々と明るみに出るのは、ゾンビにまつわるおぞましい事実の数々…
暴虐の限りをつくすグロテスクなゾンビたちが、密室であなた目がけて襲いくる、背筋も凍る地獄絵図！！助けも逃げ場もない、餌食として逃げ惑うこの極限状態から、 無事、脱出することができるか…！？
＜開催場所＞ステージ 22TM
＜開催時間＞10:00 〜 パーククローズ
■「貞子の呪い 〜ダーク・ホラー・ライド〜」
貞子の呪いに侵された施設を超高速で逃げ惑うあの戦慄ライドが、反響を受け復活。
視界を奪われ真っ暗闇を駆ける予測不能な緊迫感に、逃げても逃げても現れる不気味な貞子に、大絶叫！
この呪いの地獄から、無事生還することができるか！？
＜開催場所＞スペース・ファンタジー・ザ・ライド ＜開催時間＞パークオープン 〜 パーククローズ
＜開催期間＞9月11日(金)〜2027年1月4日(月)
※開催期間が変更になる場合あり
■「KATE PRESENTS 『18番地の魔女 〜感情と戯れる魔女の館〜』」
舞台は4人の魔女たちが棲まう“鏡だらけの館”。
人間の秘められた感情を見抜く魔女たちの導きで、まだ見ぬあなたが姿を現す――
感情をさらけ出す体験やメイクアップを通して、自らの秘めた感情を解放しよう。
＜開催場所＞ステージ 18
＜開催時間＞9:00 〜 パーククローズ ※開始時間は日によって異なる
■チェンソーマン・ザ・カオス 4-D
パークに現れたデンジ、アキ、パワー、コベニらと、ゾンビ軍団率いる“ハロウィーン・ホラー・ナイトの悪魔”との戦いに遭遇する究極体験！眼前で飛び散る血しぶきや悪魔の陰湿な息遣いまで再現された、パークならではの『チェンソーマン』の世界へと体ごと突き落とされる！ オリジナルストーリーでおくる過激で予測不能なバトルに、我を忘れて大興奮！
＜開催場所＞シネマ ４-D シアター
＜開催時間＞パークオープン 〜 パーククローズ
■「スマイリーズ・ハッピー・ハロウィーン・グリーティング」
毎年ホラー映画の監督、主演を果たし、鑑賞するすべてのゲストを怖がらせることが生きがい。 映画ごとに異なる姿を披露するが、その正体はハロウィーン・ホラー・ナイトで感じる恐怖から生まれた悪魔。普段はポップでかわいいパンプキンの姿をしている。そのスマイリーがアトラクションを飛び出してストリートにリアルに登場！
＜開催場所＞シネマ ４-D シアター付近
＜開催時間＞日によって異なる
■「チェンソーマン × ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜IRIS OUT〜」
大絶叫の後ろ向きコースターに、劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌、米津玄師「IRIS OUT」が登場！ ライド「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜」が、 大ヒットを記録した劇場版『チェンソーマン レゼ篇』主題歌、米津玄師の「IRIS OUT」を搭載！ 極限スリルの後ろ向きコースターで、『チェンソーマン』の世界を駆け抜けろ！
＜開催場所＞ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜
＜開催時間＞パークオープン 〜 パーククローズ
■「ゾンビ・デ・ダンス × ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」
「SO BAD」はもちろん、「Rat-tat-tat」に「唱」といったハロウィーン・ホラー・ナイトを盛り上げたあの名曲たちが、勢ぞろい！爽快なハリウッド・ドリーム・ザ・ライドの疾走感とエネルギッシュなビートが合わさった、ゾクゾクするようなスリル体験に大絶叫せよ！ ＜楽曲搭載スケジュール＞
9月11日(金)〜11月8日(日)：King Gnu『SO BAD』
9月11日(金)〜10月10日(土)：三代目 J SOUL BROTHERS『Rat-tat-tat』
10月11日(日)〜11月8日(日)：Ado『唱』
＜開催場所＞ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド ／ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド 〜バックドロップ〜
＜開催時間＞パークオープン 〜 パーククローズ
・『ユニバーサル・エクストリーム・オータム 〜Discover U!!!〜』詳細情報
■「ミニオン・ベロウィーン・グリーティング」
今しか会えない、ハロウィーン仮装のミニオンたちがお出迎え！ 本気のハチャメチャ仮装のミニオンたちとふれ合えば、驚きと楽しさでクルーとも一緒に大笑い。 この時季だけの特別なパークの仲間たちと、大はしゃぎしよう！
＜開催場所＞ハリウッド・エリア / ミニオン・パーク前
＜開催時間＞日によって異なる
■「パーク中で『トリック・オア・トリート』」
クルーに、「トリック・オア・トリート！」と唱えよう！かわいいキャンディがGETできちゃうよ！
＜開催場所＞パーク・ワイド ※スーパー・ニンテンドー・ワールド、ウィザーディング・ワールド・オブ・ハリー・ポッターを除く
＜開催時間＞パークオープン 〜 17：00
HARRY POTTER and all related characters and elements （C） & TM Warner Bros. Entertainment Inc. Publishing Rights （C） J.K. Rowling.
MINIONS TM & （C） 2026 Universal Studios.
（C） Nintendo
TM & （C） Universal Studios & Amblin Entertainment
JAWS TM & （C） 2026 Universal Studios
（C）Sony Music Labels Inc.
（C）rhythm zone
（C）2026 Universal Music LLC
（C）CAPCOM
（C）藤本タツキ／集英社・ＭＡＰＰＡ
（C）2025 MAPPA／チェンソーマンプロジェクト （C）藤本タツキ／集英社
（C）2025 KENSHI YONEZU （C） 2025 M/CSMP （C）TF/S
（C）KADOKAWA
KATE
Universal elements and all related indicia TM & （C） 2026 Universal Studios. All rights reserved.