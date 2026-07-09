『DayDay.』に“CMソングの帝王”奇妙礼太郎が生出演 「朝の番組に?!」SNS驚き→生歌唱に感動「朝から泣いた」
シンガー・ソングライターの奇妙礼太郎が、日本テレビ系『DayDay.』（月〜金 前9：00）に生出演。「オー・シャンゼリゼ」を生歌唱し、SNSで驚きの声が寄せられている。
【動画】「誰もが一度は聞いたことのある歌声」奇妙礼太郎の「オー・シャンゼリゼ」
番組は奇妙について、40曲以上を歌唱する「CMソングの帝王」と紹介。「誰もが一度は聞いたことのある歌声」として、花王「ハミング」やスズキ「ラパン ショコラ」などのCMソングを流し、「聞いた瞬間に心をひきつける個性的な歌声で、大手企業からのオファーが殺到しているんです」と伝えた。
その後、スタジオで奇妙は「オー・シャンゼリゼ」を生歌唱。アウトロを歌い上げると、出演者は手拍子をしながら「すごーい！」「素晴らしい」「めっちゃいい」などと大歓声。司会の南海キャンディーズ・山里亮太は「染みちゃった、朝から」と感動していた。
このシーンに視聴者は「出てる！！」「びっくりした」「リアルに2度見したよ」「朝の番組に?!」などと驚きの声が続々。生歌唱に「朝から泣いた」「朝からさいこーーーーうに癒される〜」「午前中から奇妙さんの歌聴けてハッピーでした！」「涙でた。今日はいい日になる。いい夏も来るだろう。」「唯一無二の唄声」「凄い素敵なパフォーマンスだった」など絶賛のコメントが多数寄せられた。
奇妙は大阪府出身のシンガー・ソングライター。1998年から音楽活動を開始し、奇妙礼太郎トラベルスイング楽団や天才バンドなどの活動を経て、2017年にソロメジャーデビュー。味わいのある歌声が人気を集め、年間150本以上のライブ出演やCM歌唱など幅広く活動している。4月22日には「元気でやってるか」も収録するフルアルバム『1976』をリリース。7月3日には自身最大規模となる日本武道館での単独公演『奇妙礼太郎 日本武道館 単独公演 “1976”』を開催した。
【動画】「誰もが一度は聞いたことのある歌声」奇妙礼太郎の「オー・シャンゼリゼ」
番組は奇妙について、40曲以上を歌唱する「CMソングの帝王」と紹介。「誰もが一度は聞いたことのある歌声」として、花王「ハミング」やスズキ「ラパン ショコラ」などのCMソングを流し、「聞いた瞬間に心をひきつける個性的な歌声で、大手企業からのオファーが殺到しているんです」と伝えた。
このシーンに視聴者は「出てる！！」「びっくりした」「リアルに2度見したよ」「朝の番組に?!」などと驚きの声が続々。生歌唱に「朝から泣いた」「朝からさいこーーーーうに癒される〜」「午前中から奇妙さんの歌聴けてハッピーでした！」「涙でた。今日はいい日になる。いい夏も来るだろう。」「唯一無二の唄声」「凄い素敵なパフォーマンスだった」など絶賛のコメントが多数寄せられた。
奇妙は大阪府出身のシンガー・ソングライター。1998年から音楽活動を開始し、奇妙礼太郎トラベルスイング楽団や天才バンドなどの活動を経て、2017年にソロメジャーデビュー。味わいのある歌声が人気を集め、年間150本以上のライブ出演やCM歌唱など幅広く活動している。4月22日には「元気でやってるか」も収録するフルアルバム『1976』をリリース。7月3日には自身最大規模となる日本武道館での単独公演『奇妙礼太郎 日本武道館 単独公演 “1976”』を開催した。