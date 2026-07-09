【Amazon プライムデー】先行セールでAirPodsやAnkerのイヤホン・ヘッドホンが最大44％オフ
今回は、人気のイヤホン・ヘッドホンをご紹介。AirPodsやAnkerの製品などがプライスダウンしています。お得な価格で購入できるチャンスをぜひお見逃しなく！
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進化したノイキャンと音質、最新チップ搭載の新世代モデル「AirPods Pro 3」
「AirPods Pro 3」は、音質・ノイズキャンセリング・装着感がさらに進化した最新の完全ワイヤレスイヤホンです。Apple独自のHシリーズ最新チップを搭載し、より高精細な音の再現と低遅延な接続を実現。空間オーディオ体験もいっそう臨場感を増し、動画やゲームの没入感を高めます。
Apple AirPods Pro 3 ワイヤレスイヤホン、アクティブノイズキャンセリング、ライブ翻訳、心拍センサー、補聴機能、Bluetoothヘッドホン、空間オーディオ サウンド、USB-C充電ケース、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
39,800円 → 34,800円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
1日中着けていても快適。頷くだけでSiriに応答できる「AirPods 4」
快適性を求めて再設計された「AirPods 4」は、1日中着けていても安定感があり違和感なく過ごせます。パーソナライズされた空間オーディオにより、自分の周りに音を配置。臨場感ある音楽が楽しめます。
こちらは「アクティブノイズキャンセリング」機能が搭載されており、外部からの雑音を低減。いま聴いている音楽に没頭することができます。
Apple AirPods 4 アクティブノイズ キャンセリング搭載、ワイヤレスイヤホン、Bluetooth 5.3、ライブ翻訳、適応型オーディオ、外部音取り込みモード、パーソナライズされた空間オーディオ、USB-C充電ケース、ワイヤレス充電、H2チップ、防塵性能と耐汗耐水性能、「探す」対応、Qi充電
29,800円 → 23,800円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
アクティブノイズキャンセリングなしの「Apple AirPods 4」
快適性を求め、再設計されたAirPods 4は、快適で安定感が向上し、1日中着けていても快適に過ごせます。パーソナライズされた空間オーディオにより、自分の周りに音を配置。臨場感ある音楽が楽しめます。
さらに、「声を分離」機能を搭載。周囲の雑音を低減し、クリアな音声を通話相手に届けます。また、曲の再生や電話の発信、スケジュールのチェックは、「Hey Siri」と話しかけるだけ。「はい」なら頷く、「いいえ」なら首を横に振るだけで返事ができます。
Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3、パーソナライズされた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、「探す」対応、iPhoneで簡単に設定
21,800円 → 17,080円（22%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
リアルで迫力ある低音を実現した「Soundcore Liberty 5」
「Liberty 4」の次世代モデルとして登場した「Soundcore Liberty 5」では、ウルトラノイズキャンセリング 2.0から3.5に進化。周囲の環境に左右されず、立体的なサウンドを味わうことができます。Liberty 4から左右に1基ずつマイクが増加しているので、外音をよりクリアかつ自然に取り込むことが可能に。
雑音の程度によって、周囲のノイズを自動低減。「Soundcore P40i」
周囲の騒音レベルに応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調節できる「ウルトラノイズキャンセリング 2.0」を搭載。イヤホン本体が満充電の状態で最大12時間、充電ケースを合わせて使うと、最大60時間の音楽再生が可能です。
Anker Soundcore P40i (Bluetooth 5.3) 【完全ワイヤレスイヤホン/ウルトラノイズキャンセリング 2.0 / マルチポイント接続 / 最大60時間再生 / PSE技術基準適合】オフホワイト
7,990円 → 5,990円（25%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
新世代のコンパクトさ。Ankerのワイヤレスヘッドホン
独自のFlexiCurve構造により、折りたたみが可能なワイヤレスヘッドホン。なめらかな触れ心地の低反発クッションと、細部まで調整可能な独自構造のヘッドバンドで快適に音楽を楽しむことができます。ハイレゾ再生、LDACにも対応。
Anker Soundcore Space One Pro (Bluetooth 5.3 ワイヤレス ヘッドホン)【最大60時間音楽再生 / ウルトラノイズキャンセリング 3.5 / LDAC/ハイレゾ対応 (ワイヤレス/有線) / マルチポイント対応/外音取り込み/マイク内蔵】 ミッドナイトブラック
26,990円 → 14,990円（44%オフ）
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その他のセール商品
Anker Soundcore 2 (USB Type-C充電 Bluetooth スピーカー 12W出力 24時間連続再生)【ワイヤレスステレオ対応/小型/強化された低音 / IPX7防水規格 / デュアルドライバー/マイク内蔵/バッテリー内蔵/ポータブル】(ブラック)
5,990円 → 3,890円（35%オフ）
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FUNLOGY Speaker（スピーカー/PCスピーカー）【VGP2024受賞】総合14W / ステレオスピーカー/USB給電/重低音/AUX / 3.5mmピン入力【日本ブランド】 (ブラック)
1,990円 → 1,590円（20%オフ）
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Amazonベーシック HDMI ケーブル ハイスピード 4K ARC対応 1.8m(タイプAオス - タイプAオス)ブラック
807円 → 688円（15%オフ）
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