◇W杯北中米大会決勝トーナメント2回戦 エジプト 2―3 アルゼンチン（2026年7月7日 アトランタ）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会決勝トーナメント2回戦は7日（日本時間8日）に行われ、エジプト（FIFAランク24位）がアルゼンチン（同2位）に2―3と逆転負け。前回王者から2点のリードを奪い、歴史的大金星まであと一歩に迫るも終盤に3失点。まさかの“大どんでん返し”で初の8強進出とはならなかった。

下馬評では圧倒的不利とされていたエジプトは前半15分、MFアティア（アルアハリ）の右からのアーリークロスをDFイブラヒム（アルアハリ）が頭で叩き込み先制ゴール。いきなりリードを奪うとGKショベイル（アルアハリ）がFWメッシのPKを止めるなどファインセーブ連発。後半22分にはFWジーコ（ピラミッズ）が追加点。ここまでわずかシュート3本で2得点という驚きの決定力を見せつけた。

しかしFWメッシに“9戦連発”となる同点ゴールを許すなど終盤3失点で大逆転負け。まさかの“大どんでん返し”となり、34歳FWサラー（リバプール）の2度目のW杯が幕を閉じることになった。

この衝撃の展開にネットからは「とんでもない試合を見た」「歴史的な試合になった」「これぞ神の奇跡だ」「神回だった」などと反響。惜しくも大金星を逃し、16強敗退となったが「メッシを泣かせたエジプトはスゴい」「あのメッシを泣かせたんだから、エジプトは胸を張ってくれ」「エジプトの強さには本当に驚いた」など前回王者アルゼンチンを最後まで苦しめた奮闘ぶりを称える声が多く上がっていた。