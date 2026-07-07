実在店舗になりすまし勝手に“閉店セール”投稿　接触してみると…「DM上で送金」指示　専門家「詐欺の常とう手段」

今、SNSで相次いでいる奇妙な投稿。

実在するリサイクルショップなどに成り済まし、「名残惜しいですが、どうしてもみなさんにお伝えしなければなりません」などと訴えかけるアカウント。

「どうしてもお伝えしなければならない」という、その内容とは…。

「家庭の事情により、さらに家賃の契約更新で大幅な値上げが決まったため、やむなく閉店することになりました。現在、ゲーム機が20台ほど残っています。もしご希望の方がいらっしゃいましたら、ぜひご連絡ください！」として、通常価格約6万円の人気ゲーム機「Switch2」を閉店セール価格の1台8000円で販売するという、お得が過ぎる投稿です。

SNS上では、それぞれ異なる店舗にもかかわらず、絵文字まで完全にそっくりの投稿がいくつも確認できます。

FNNは投稿のあったリサイクルショップに話を聞きましたが、店はこうした投稿は行っておらず、十分に注意してほしいとしています。

リサイクルトイショップジョイント・金本克則さん：

閉店するから大量処分みたいなこと書いてあるんですけど、もう毎日めちゃめちゃ営業しているので、こういった事実は全くないので困りますね。

別の店も憤りをあらわにしています。

お宝発見小松店・島田晋太郎店長：

怒りというか、腹立たしいですね。家庭の事情であったり、ここに書かれている家賃の関係というのもまったく事実としてないですね。

さらに、LINEからの注文を案内している投稿を見ると、なぜか、違う店舗の投稿とLINE IDが同じです。

ITジャーナリストの三上洋さんが、調査のため、この投稿をしているアカウントにダイレクトメールで接触すると…。

ITジャーナリスト・三上洋さん：

（やりとりをしたところ）DM上でお金を送れという指示が来たんです。実際に先方からの指示では、QRコードのひとつ・PayPayで送れ、もしくはアップルカードで払えというものでした。これは詐欺でお金を送るための常とう手段です。

偽の投稿は詐欺の可能性が高いとみられ、SNS上だけで取引をするのは非常に危険です。