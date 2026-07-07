6年前、茨城県古河市の介護老人保健施設で入所者2人を殺害したなどの罪に問われていた元職員の女の裁判で、水戸地裁は7日、懲役20年の実刑判決を言い渡しました。

介護老人保健施設の元職員・赤間恵美被告は2020年、入所していた鈴木喜作さんと吉田節次さんに注射器のシリンジを使って点滴のチューブに空気を注入し、殺害したなどの罪に問われていました。

7日の判決で、水戸地裁は赤間被告に対し、懲役20年の実刑判決を言い渡しました。

これまでの裁判では、主に

・2人の死が他殺なのか-「事件性」

・殺害したのが赤間被告なのか-「犯人性」

のふたつが争点となっていて、判決では、鈴木さんを殺害した罪については無罪となり、吉田さんについては赤間被告が殺害したと認定されました。

弁護側は殺人の罪について、動機は全く証明されていないとして、全面的に無罪を主張してきた一方、検察側は、ほかの理由で2人が死亡した合理的な疑いはなく、赤間被告が犯人であることなどは十分に証明されていると強調し、「理不尽で、ある意味無差別的な犯行」だとして無期懲役を求刑していました。