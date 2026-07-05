「ホン・ミョンボの給料の５％だ」韓国メディア、王者アルゼンチンを追い詰めたカーボベルデの待遇面に注目「実力は年俸や市場価値に比例しない」【W杯】
現地７月３日、北中米ワールドカップ・ノックアウトステージのラウンド32で、アルゼンチン代表とカーボベルデ代表が対戦した。前回王者の楽勝を予想する向きが強かったが、蓋を開けてみれば下馬評を覆す大接戦で、試合は１−１で延長戦に突入。そこでも１点ずつを取り合った死闘は、111分にＣＫからオウンゴールで勝ち越したアルゼンチンに軍配が上がった。
世界中を驚かせ、大会に清々しい旋風を巻き起こしたカーボベルデの快進撃。韓国メディア『Xports News』もその健闘を大いに称え、とある数値に注目した。「カーボベルデ代表を率いるブビスタ監督はアルゼンチンを土壇場まで追い詰め、大きな称賛を浴びた。彼は今大会に出場した48か国の代表監督の中で２番目に低い年俸しか受け取っていない。ホン・ミョンボ前監督の５％だ。にもかかわらず、卓越した指導力を発揮。守護神ヴォジーニャとともに、カーボベルデという国を世界に知らしめる存在となった」と紹介している。
そのうえで同メディアは「世界のサラリーを分析する企業『Salary Leaks』によると、ブビスタ監督の年俸は11万ユーロ（約2000万円）。同社が公表した韓国代表のホン・ミョンボ前監督年俸216万ユーロ（約４億円）の約20分の１にすぎない。驚きである」と詳細を伝え、「ポルトガルリーグ２部でプレーするGKヴォジーニャの昨シーズンの年俸はわずか５万3000ドル（約810万円）だった。一方、リオネル・メッシの個人資産は10億ドル（約1529億円）を超えるとされているが、これはカーボベルデの国内総生産（GDP）の約３分の１に相当する」と続けた。
そして、「人口約52万人のアフリカの小国カーボベルデは、実力が年俸や市場価値に比例しないことを証明したのだ」と論じている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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世界中を驚かせ、大会に清々しい旋風を巻き起こしたカーボベルデの快進撃。韓国メディア『Xports News』もその健闘を大いに称え、とある数値に注目した。「カーボベルデ代表を率いるブビスタ監督はアルゼンチンを土壇場まで追い詰め、大きな称賛を浴びた。彼は今大会に出場した48か国の代表監督の中で２番目に低い年俸しか受け取っていない。ホン・ミョンボ前監督の５％だ。にもかかわらず、卓越した指導力を発揮。守護神ヴォジーニャとともに、カーボベルデという国を世界に知らしめる存在となった」と紹介している。
そのうえで同メディアは「世界のサラリーを分析する企業『Salary Leaks』によると、ブビスタ監督の年俸は11万ユーロ（約2000万円）。同社が公表した韓国代表のホン・ミョンボ前監督年俸216万ユーロ（約４億円）の約20分の１にすぎない。驚きである」と詳細を伝え、「ポルトガルリーグ２部でプレーするGKヴォジーニャの昨シーズンの年俸はわずか５万3000ドル（約810万円）だった。一方、リオネル・メッシの個人資産は10億ドル（約1529億円）を超えるとされているが、これはカーボベルデの国内総生産（GDP）の約３分の１に相当する」と続けた。
そして、「人口約52万人のアフリカの小国カーボベルデは、実力が年俸や市場価値に比例しないことを証明したのだ」と論じている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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