【映画ちいかわ】あの『しるこサンド』とのコラボ発表 SNSざわつく「やりやがった…やりやがったなっ!!」「なっちゃった。公式に」
焼き菓子『しるこサンド』の製造・販売を行う松永製菓は3日、公式サイト、Xなどを通じて人気アニメ『ちいかわ』初の映画『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』（7月24日公開）とのコラボパッケージ商品『映画ちいかわ しるこサンド』を17日より、数量限定で発売することを発表した。
【写真】「なっちゃった。公式に」公開された『映画ちいかわ』とのコラボパッケージ
パッケージには、腰みのを身につけた“島民”スタイルのちいかわ・ハチワレ・うさぎが登場。さらに「パッケージ裏側には『あのシーン』も…!?」と紹介されている。
SNSでは、「内容知らんとこれから映画見る人が買って食った後の映画視聴後の反応が愉しみですね？」「た、た、た、食べたら…エラい目に遭うんでしょ」「ネタバレが…過ぎるッ…!!」「背後に気をつけながら食べないと。。。」「やりやがった…やりやがったなっ!!（でもやりそうな気はしてた）」「漫画に登場して以来、おやつによく買ってます。このパッケージはぜひ買いたいです」「うさぎが尻を見せてるからしるこサンドではなくしりこサンドに思えてきた」「なっちゃった。公式に」など、さまざまな反響が寄せられている。
同商品は、『ちいかわ』公式ショップのちいかわらんど、公式オンラインショップのちいかわマーケットにて17日より先行販売。続けて、セブンイレブン、NewDaysにて20日より、JR東海リテイリング・プラスが運営する東京駅〜新大阪駅の「PLUSTA」「Bellmart」「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「キヨスク」「プレシャスデリ＆ギフト」「デリカステーション」などで21日より販売開始される。
【写真】「なっちゃった。公式に」公開された『映画ちいかわ』とのコラボパッケージ
パッケージには、腰みのを身につけた“島民”スタイルのちいかわ・ハチワレ・うさぎが登場。さらに「パッケージ裏側には『あのシーン』も…!?」と紹介されている。
同商品は、『ちいかわ』公式ショップのちいかわらんど、公式オンラインショップのちいかわマーケットにて17日より先行販売。続けて、セブンイレブン、NewDaysにて20日より、JR東海リテイリング・プラスが運営する東京駅〜新大阪駅の「PLUSTA」「Bellmart」「グランドキヨスク」「ギフトキヨスク」「キヨスク」「プレシャスデリ＆ギフト」「デリカステーション」などで21日より販売開始される。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優