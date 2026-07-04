7月1日にスタートした、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのサマーイベント。

大量の水が降り注ぐ「クール・スプラッシュ・タイム」は1日3回開催。開業25周年となる今年は”びしょ濡れ度”がさらにパワーアップしています。

今年のテーマはUSJ史上初となる「夏祭り」。金魚すくいを思わせる見た目も涼しげなドリンク「夏祭りの金魚レモンサイダー」や、「チョコバナナ・チュリトス」、「焼きそばドッグ」などお祭り気分を盛り上げてくれる屋台グルメが充実。

さらに、人気キャラクターたちと一緒に夜も思いっきり楽しめる特別プログラムも用意されています。

さらに今年は熱中症対策が強化され、塩分タブレットの配布が行われるほか、沿道からミストが噴き出す歩くだけで涼しい”ひんやりスポット”「クール・グリーン・ストリート」が新設されました。

（ユー・エス・ジェイ マーケティング本部 黒川浩延本部長）「年々暑くなってくるので、テーマパークというか屋外に遊びに行くのをためらう方も増えている。暑い中でも安心して安全に楽しめることをしっかり分かっていただけるようにしたい」

サマーイベントは8月26日まで行われます。