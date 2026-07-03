ファン必見！カンナムと中島健人の「最初はキュン！」から始まる東京ディナー
YouTubeチャンネル「동네친구 강나미 [Kangnami]」が「도쿄로 간 비즈니스맨 강나미 나카지마 켄토와 한식 뿌셨습니다」と題した動画を公開しました。動画では、ミーティングのために東京を訪れたカンナムさんと、偶然出会った中島健人さんの交流が収められています。
早朝からスーツに身を包み、ビジネスマンモードで東京へ向かったカンナムさん。恵比寿の中華料理店で腹ごしらえをした後、複数のミーティングをこなします。数年ぶりに訪れたソニーミュージックの社屋でミーティングを終えると、偶然にも中島健人さんに遭遇。カンナムさんが「最初はキュン！」と挨拶すると、中島さんも笑顔で応え、二人はすぐに意気投合して夕食の韓国料理店へ向かいます。
韓国料理店では、辛いものが好きだという中島さんと共に、イカ炒めやサムギョプサル、カムジャタンなどを注文。イカ炒めを食べた中島さんが思わず「辛い！」と驚く場面や、和気あいあいと食事を楽しむ姿が収められています。また、カンナムさんが葛西出身、中島さんが浦安出身という意外な共通点でも大盛り上がりました。
日韓の垣根を越えた二人の飾らないトークと食事風景は、見る人を笑顔にしてくれます。10月に韓国で開催される中島さんのソロライブに向けて、ファンの期待がさらに高まる動画となっています。
早朝からスーツに身を包み、ビジネスマンモードで東京へ向かったカンナムさん。恵比寿の中華料理店で腹ごしらえをした後、複数のミーティングをこなします。数年ぶりに訪れたソニーミュージックの社屋でミーティングを終えると、偶然にも中島健人さんに遭遇。カンナムさんが「最初はキュン！」と挨拶すると、中島さんも笑顔で応え、二人はすぐに意気投合して夕食の韓国料理店へ向かいます。
韓国料理店では、辛いものが好きだという中島さんと共に、イカ炒めやサムギョプサル、カムジャタンなどを注文。イカ炒めを食べた中島さんが思わず「辛い！」と驚く場面や、和気あいあいと食事を楽しむ姿が収められています。また、カンナムさんが葛西出身、中島さんが浦安出身という意外な共通点でも大盛り上がりました。
日韓の垣根を越えた二人の飾らないトークと食事風景は、見る人を笑顔にしてくれます。10月に韓国で開催される中島さんのソロライブに向けて、ファンの期待がさらに高まる動画となっています。
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