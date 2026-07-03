【現代ビジネス編集部】「中居正広」騒動で月９主演のGACKTに”とばっちり”…！フジがキャスティングで行った「前代未聞」の手段

フジの看板枠「月９」が大ピンチ

長年、フジテレビ系の看板ドラマ枠として君臨している月曜午後9時の「月9」枠が、かなりの苦境に追い込まれている。

6月22日に俳優の北村匠海（28歳）主演の『サバ缶、宇宙へ行く』（フジ系、月9）が最終回を迎えた。初回こそ6.0％（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）でスタートしたものの、全11話の平均世帯視聴率は3.7％と低迷してしまう。

その上、視聴率だけでなく、あまりにも不名誉な記録を更新してしまったという。

「6月1日放送の第8話の世帯視聴率は3.0％。この数字は1990年以降に放送された月9ではワーストの数字となります。以後の放送回ではなんとかワースト記録更新には至りませんでしたが、月9としてはあり得ない数字。北村さんは地上波の連ドラ初主演作となりましたが、すっかり『黒歴史』になってしまいました。今後、北村さんの所属事務所は、安易にフジからのオファーを受けなくなってしまうのではないでしょうか」（テレビ局関係者）

そして7月20日に同枠でスタート夏ドラマが、歌手・GACKT（52歳）主演の『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』だ。

同作は「でっち上げの天才」である敏腕弁護士が、依頼人を救うため「嘘」を武器に手段を選ばず真実を暴いていく完全オリジナルストーリーのリーガルドラマ。

ヒロイン役は志田未来（33歳）、ほかに神尾楓珠（27歳）、戸塚純貴（33歳）、生瀬勝久（65歳）、北村一輝（56歳）の出演が発表されている。

「元タレント・中居正広氏（53歳）が騒動になって以降、フジのドラマのオファーを受けてくれる大手事務所が減っているのが現状です。なので、各ドラマはキャスティングに苦戦しています。特に月9は、視聴率が低かった場合に悪目立ちしてしまうので、特にオファーを受けてもらえなくなっているそうです。

そんな苦境もあって、GACKTさんに頼らざるを得ない状況。とはいえ、GACKTさんはフジのドラマ初出演にして月9初主演。ドラマが当たれば一躍フジの救世主です」（芸能記者）

そしてドラマが撮影に入る直前、フジは逸材を探すべく更なる「苦肉の策」を打ち出していたという。

悲しすぎる「苦肉の策」とは

「2月末、フジのアシスタントプロデューサーの名義で『フジテレビ7月期 月9 顔見せオーディション』なる書面が各事務所に送られたそうで、業界内で話題になっていました。それによると、オーディションは3月中旬以降に湾岸スタジオで実施。募集対象は男女とも20代から60代で《一言台詞でも可能な方!（台詞が増える可能性あり!）》とされていました。

つまり、一般人でも事務所に入っていない人でもOKだった。思わぬ逸材を発掘しようとしていたのではないでしょうか。ドラマがスタートしてから、聞き慣れない名前がキャスティングされていたら、このオーディションの合格者かもしれません」（中堅芸能事務所のマネージャー）

月9でさえ、一般人に頼らなくてはいけない状況というわけだ。そうなると今後、他の枠でも大きな動きがありそうだ。

「現状、ゴールデン・プライム帯（午後7〜午後11時）の放送中のフジ制作のドラマ枠は、月9、火9、水10、木10の4枠があります。さすがに、月9と木10は長年、ドラマ枠として定着しているので、火9か水10をバラエティー枠もしくは報道枠に変えるのではとささやかれ始めています。そうすれば、制作費も削減され、キャスティングに頭を悩ます必要もなくなり、一石二鳥です」（フジ関係者）

早ければ、今秋の改編で大きな動きがあるかもしれない。

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