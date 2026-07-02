「去る者は追わず」60代で手放した5つの人間関係ルール！心がスッと軽くなる秘訣
YouTubeチャンネル「60歳からの幸せライフ」が「60代、これをやめたら楽になりました｜私が手放した5つのこと」と題した動画を公開しました。動画では、ライフさんが年齢とともに見直した人間関係の考え方と、心を軽くするために手放した5つの習慣について語っています。
自宅で手淹れのコーヒーと「名古屋フランス 小倉トースト味」を味わいながら、ライフさんは「人間関係の悩みは年齢とともに消えることはない」と語り出します。しかし、無理に関係を良くしようと頑張るよりも、「『やめること』のほうがわたしには効く」と気づき、人間関係を整えるためにやめた5つのことを紹介しています。
一つ目は「全員に好かれようとするのをやめた」こと。「全員に好かれなくていいと受け入れたとき肩の力が抜けました」と振り返ります。二つ目の「正しさを競うのをやめた」では、意見が違っても一歩引く姿勢を持つことの大切さを説いています。三つ目の「噂話に入るのをやめた」については、外食を楽しむシーンとともに語られ、「関わらない選択は心を静かに保つ方法」だと述べています。
四つ目は「期待し過ぎるのをやめた」こと。過度に求めないことで、相手の小さな気遣いに対する感謝の気持ちが芽生えたといいます。最後の「昔の関係を無理に続けるのをやめた」では、高木珈琲のパンケーキとともに、「自然に距離ができたならそれも一つの流れ」と受け入れる考えを提示。「『去る者は追わず』が自然にできるようになってからわたしは楽になりました」と締めくくっています。
人間関係を「増やす」より「整える」に焦点を当てた今回のエピソード。無理をせず、自分らしく心地よい関係を築くためのヒントとして、日々の生活の参考にしてみてはいかがでしょうか。
自宅で手淹れのコーヒーと「名古屋フランス 小倉トースト味」を味わいながら、ライフさんは「人間関係の悩みは年齢とともに消えることはない」と語り出します。しかし、無理に関係を良くしようと頑張るよりも、「『やめること』のほうがわたしには効く」と気づき、人間関係を整えるためにやめた5つのことを紹介しています。
一つ目は「全員に好かれようとするのをやめた」こと。「全員に好かれなくていいと受け入れたとき肩の力が抜けました」と振り返ります。二つ目の「正しさを競うのをやめた」では、意見が違っても一歩引く姿勢を持つことの大切さを説いています。三つ目の「噂話に入るのをやめた」については、外食を楽しむシーンとともに語られ、「関わらない選択は心を静かに保つ方法」だと述べています。
四つ目は「期待し過ぎるのをやめた」こと。過度に求めないことで、相手の小さな気遣いに対する感謝の気持ちが芽生えたといいます。最後の「昔の関係を無理に続けるのをやめた」では、高木珈琲のパンケーキとともに、「自然に距離ができたならそれも一つの流れ」と受け入れる考えを提示。「『去る者は追わず』が自然にできるようになってからわたしは楽になりました」と締めくくっています。
人間関係を「増やす」より「整える」に焦点を当てた今回のエピソード。無理をせず、自分らしく心地よい関係を築くためのヒントとして、日々の生活の参考にしてみてはいかがでしょうか。
YouTubeの動画内容
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またここで、お会いできたらうれしいです
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