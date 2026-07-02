【「星のカービィ キャライト」商品回収に関するお詫びとお知らせ】 7月2日 告知

バンダイは、6月22日に発売した食玩「星のカービィ キャライト」について、商品回収に関するお詫びとお知らせを発表した。

今回本製品の一部において、「電池蓋が閉まらない」という不具合が確認されており、こちらはボタン電池内部にガスが発生する「電池膨張」が原因であることを告知。もし該当する症状がある場合には、電池蓋は絶対に開けず、使用を中止し、特設ページより商品回収の手続きをするよう伝えている。

なお商品回収の返金として、1商品あたり600円分のQUOカードが送付される。

今回の商品回収について同社は、「対象商品をご愛用のお客様ならびにお取引先様に対し、大変なご心配とご迷惑おかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。今後は品質管理を強化徹底し、再発防止に努めて参りますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。なお、商品に使用しているキャラクターの著作権者様には、当件に関して一切責任はございません。」とコメントしている。

□バンダイお客様相談センター「星のカービィ キャライト」回収申請・お問い合わせ特設ページ

6月22日発売「星のカービィ キャライト」

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