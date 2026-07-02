吉岡里帆、“体型”への世論に苦心 太りすぎ・痩せすぎの声に「絶妙なところを狙うのが大変すぎて…」
俳優の吉岡里帆（33）が2日、東京ミッドタウン日比谷で行われた『NON姉ちゃんの超スッキリGINON居酒屋』PR発表会・試飲取材会に登場した。「太りすぎ」「痩せすぎ」という世間の声に苦心していることを明かした。
【全身ショット】カワイイ…！エプロン姿で登場した吉岡里帆
「GINON」は、レモンピールなどの柑橘の果皮を漬け込んで蒸溜し、香味づけした特製ジンを使用している無糖のジンサワー。CMキャラクターでお馴染みの“NON姉ちゃん”こと吉岡は、愛らしいエプロン姿で登場した。
トークセッションでは同商品が“無糖”で甘くないことにちなみ、逆に“甘く見てほしい”ことを聞かれた吉岡。「甘めに見てほしいと思うのは体型」だといい、「少し太ったら『太ってる！』って言われるし、少し痩せると『痩せすぎ！』だなんて言われて、絶妙なところを狙うのが大変すぎて…。その基準をちょっと甘めにしてもらいたいなってよく思ってます」と日頃からの思いを吐露した。
吉岡は「ちゃんと食事はするけど、運動はきっちり計算して」と体型キープのために苦心しているそうだが「そうしないとなかなか許してもらえない感じが今の世の中の風潮のように感じるので、そこは甘やかしてくれないかなって思っています（笑）」と明かしていた。
一般向けイベント「NON姉ちゃんの超スッキリGINON居酒屋」は、2日から5日まで東京ミッドタウン日比谷にて開催される。
イベントには元プロレスラーの武藤敬司（63）も登場した。
【全身ショット】カワイイ…！エプロン姿で登場した吉岡里帆
「GINON」は、レモンピールなどの柑橘の果皮を漬け込んで蒸溜し、香味づけした特製ジンを使用している無糖のジンサワー。CMキャラクターでお馴染みの“NON姉ちゃん”こと吉岡は、愛らしいエプロン姿で登場した。
吉岡は「ちゃんと食事はするけど、運動はきっちり計算して」と体型キープのために苦心しているそうだが「そうしないとなかなか許してもらえない感じが今の世の中の風潮のように感じるので、そこは甘やかしてくれないかなって思っています（笑）」と明かしていた。
一般向けイベント「NON姉ちゃんの超スッキリGINON居酒屋」は、2日から5日まで東京ミッドタウン日比谷にて開催される。
イベントには元プロレスラーの武藤敬司（63）も登場した。