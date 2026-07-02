「自転車が冷遇されているのを感じない」配達員が絶賛する出前館のシステム
デリバリー配達員のレクター氏が自身のYouTubeチャンネルで「雨の土曜日に出前館を稼働したら"シングル2,000円越え"が複数取れた理由」を公開した。動画では、雨の日の出前館における稼働状況を振り返り、高単価案件が連発した背景について独自の分析を展開している。
動画の冒頭、レクター氏は売上10,368円の画面を示しつつ、「たった5件やっただけで1万円超えました」と驚きの稼働実績を報告。単価が高かったことに加え、夜のピークタイムには2,000円を超える案件が連続して取れたと明かした。店舗から配達先までの距離も1.5km程度と短く、非常に効率的な稼働だったと振り返る。
なぜこれほどの高単価案件が容易に取れたのか。レクター氏の推測によれば、他社サービスである「UberEatsも結構稼げた」ことが要因だという。バイクや軽貨物で稼働する配達員が他サービスに流れた結果、出前館の配達員が手薄になったと指摘。「普通こんな案件鳴ってたら速攻取られる」ような好条件のオファーが、誰にも取られずに残っていた現状を解説した。
また、配達中に他の配達員と交わした会話のエピソードも披露。レクター氏が2,400円の案件を受けていると伝えると、相手は「今出前館ってそんなの飛んでるんだ」と驚きを隠せなかったという。この会話を通じ、最近の出前館の状況を把握していない配達員が意外にも多いことが浮き彫りになった。
終盤では、自身の経験を踏まえ「特に自転車と相性がいい」と言及。車両の種類に関係なく高単価案件が割り当てられるシステムを高く評価し、「自転車が冷遇されているっていうのも感じない」と実感を語った。天候や他社の動向を見極めることで、効率よく稼げるヒントが詰まった動画となっている。
動画の冒頭、レクター氏は売上10,368円の画面を示しつつ、「たった5件やっただけで1万円超えました」と驚きの稼働実績を報告。単価が高かったことに加え、夜のピークタイムには2,000円を超える案件が連続して取れたと明かした。店舗から配達先までの距離も1.5km程度と短く、非常に効率的な稼働だったと振り返る。
なぜこれほどの高単価案件が容易に取れたのか。レクター氏の推測によれば、他社サービスである「UberEatsも結構稼げた」ことが要因だという。バイクや軽貨物で稼働する配達員が他サービスに流れた結果、出前館の配達員が手薄になったと指摘。「普通こんな案件鳴ってたら速攻取られる」ような好条件のオファーが、誰にも取られずに残っていた現状を解説した。
また、配達中に他の配達員と交わした会話のエピソードも披露。レクター氏が2,400円の案件を受けていると伝えると、相手は「今出前館ってそんなの飛んでるんだ」と驚きを隠せなかったという。この会話を通じ、最近の出前館の状況を把握していない配達員が意外にも多いことが浮き彫りになった。
終盤では、自身の経験を踏まえ「特に自転車と相性がいい」と言及。車両の種類に関係なく高単価案件が割り当てられるシステムを高く評価し、「自転車が冷遇されているっていうのも感じない」と実感を語った。天候や他社の動向を見極めることで、効率よく稼げるヒントが詰まった動画となっている。
YouTubeの動画内容
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