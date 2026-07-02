『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』IMAX限定の日本最速上映決定 ウェブシューターなき新ビジュアル公開
俳優のトム・ホランドが主演する映画『スパイダーマン：ブランド・ニュー・デイ』（7月31日、日米同時公開）が、IMAXで上映されることが決定した。あわせて、公開初日の7月31日午前0時から一部劇場で「IMAX限定日本最速上映」が実施されることも発表され、IMAXビジュアルも解禁された。
【動画】監督がSCREENXの魅力を語る特別映像＆SCREENX版予告編
本作は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年後を舞台にした、ピーター・パーカー＝スパイダーマンの新章。愛する人たちを守るため、世界中の人々の記憶から自らの存在を消したピーターは、孤独にニューヨークの街を守り続けていた。そんな中、身体に異変が生じ、命にも関わる危機に直面。さらに、街では不可解な犯罪が頻発し、かつてない脅威が迫っていく。
すでに発表されているSCREENX、4DX、ULTRA 4DX、MX4D、Dolby Cinema、Dolby Atmosに加え、今回新たにIMAXでの上映が決定。大スクリーンと高精細な映像、迫力ある音響によって、スパイダーマンがニューヨークを縦横無尽に駆けるアクションをより没入感ある映像体験として楽しめる。
解禁されたIMAXビジュアルには、夕暮れに染まるニューヨークを背負うように街を翔けるスパイダーマンの姿が描かれている。手首にはこれまで装着していたウェブシューターがなく、“新たな力”の覚醒を予感させる仕上がりとなっている。
今回も、縦横無尽に街を翔けるスパイダーマンおなじみのダイナミックなアクションは健在。運動神経が抜群で日頃のトレーニングも欠かさない、並外れた身体能力を誇るトム・ホランドは、可能な限り自らスタントに挑んだといい、“本物のアクション”にも期待が高まる。
プロデューサーのひとり、エイミー・パスカルは、監督のダスティン・ダニエル・クレットンについて「彼はアクションとハートを結びつけることができる」とコメント。本作のアクションは、ピーターの葛藤や成長とも深く結びついたものになるという。
4年もの間、誰の記憶にも残っていない世界で、スパイダーマンとしての強い覚悟を胸にNYの平和を守り続けてきたピーター。孤立無援の中で、さらに彼を追い詰めるかのように、身体的異変、そして新たな脅威が襲来する。
ピーターの前に立ちはだかるのは、赤い装束を身にまとう忍者集団、サソリの尾のようなタクティカルアーマーをまとうスコーピオン、人から人へと乗り移る姿の見えない未知の敵。さらに、ブルース・バナー＝ハルクまでもが暴走し、スパイダーマンと対峙することになる。
思わぬ身体の変化や新たな能力のコントロールに苦戦しながら、ニューヨークを襲う新たな敵に立ち向かうスパイダーマン。これまでのシリーズとはひと味違う、新たなバトルが見どころとなりそうだ。
「IMAX限定日本最速上映」は7月31日午前0時から実施。上映劇場やチケット販売の詳細は、後日公式SNSなどで発表される。
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本作は、『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』の出来事から4年後を舞台にした、ピーター・パーカー＝スパイダーマンの新章。愛する人たちを守るため、世界中の人々の記憶から自らの存在を消したピーターは、孤独にニューヨークの街を守り続けていた。そんな中、身体に異変が生じ、命にも関わる危機に直面。さらに、街では不可解な犯罪が頻発し、かつてない脅威が迫っていく。
解禁されたIMAXビジュアルには、夕暮れに染まるニューヨークを背負うように街を翔けるスパイダーマンの姿が描かれている。手首にはこれまで装着していたウェブシューターがなく、“新たな力”の覚醒を予感させる仕上がりとなっている。
今回も、縦横無尽に街を翔けるスパイダーマンおなじみのダイナミックなアクションは健在。運動神経が抜群で日頃のトレーニングも欠かさない、並外れた身体能力を誇るトム・ホランドは、可能な限り自らスタントに挑んだといい、“本物のアクション”にも期待が高まる。
プロデューサーのひとり、エイミー・パスカルは、監督のダスティン・ダニエル・クレットンについて「彼はアクションとハートを結びつけることができる」とコメント。本作のアクションは、ピーターの葛藤や成長とも深く結びついたものになるという。
4年もの間、誰の記憶にも残っていない世界で、スパイダーマンとしての強い覚悟を胸にNYの平和を守り続けてきたピーター。孤立無援の中で、さらに彼を追い詰めるかのように、身体的異変、そして新たな脅威が襲来する。
ピーターの前に立ちはだかるのは、赤い装束を身にまとう忍者集団、サソリの尾のようなタクティカルアーマーをまとうスコーピオン、人から人へと乗り移る姿の見えない未知の敵。さらに、ブルース・バナー＝ハルクまでもが暴走し、スパイダーマンと対峙することになる。
思わぬ身体の変化や新たな能力のコントロールに苦戦しながら、ニューヨークを襲う新たな敵に立ち向かうスパイダーマン。これまでのシリーズとはひと味違う、新たなバトルが見どころとなりそうだ。
「IMAX限定日本最速上映」は7月31日午前0時から実施。上映劇場やチケット販売の詳細は、後日公式SNSなどで発表される。