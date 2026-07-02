大谷翔平 得意の6月までに18本塁打 自己最多55本塁打の昨季は同時期までに何本？二刀流復帰の今年と比較
MLBは現地時間6月の日程が終了。ドジャースの大谷翔平選手は、打率.296、18本塁打という成績です。
5月には4本塁打にとどまっていた大谷選手。過去3度、2桁本塁打を放つなど得意な6月を迎えると、24試合で月間打率.333(90打数30安打)、8本塁打、19打点を記録。出塁率と長打率の合計値で表される打者の指標OPSは1.091をたたきだすなど、“6月男”は今年も健在でした。
現地時間6月30日までに今季はシーズン162試合中、86試合を消化し、打率.296、18本塁打、50打点、6盗塁、OPS.954という成績を残しています。
自己最多55本塁打を放った昨季は6月までに29本塁打という成績を残していました。それに対して二刀流復帰の今季はここまで18本塁打。7月はどこまで伸ばしていくのでしょうか。6年連続の30号到達もこの7月中に視野に入ってきます。▽直近5年の6月までの本塁打数と試合数
2026年 18本(86試合)
2025年 29本(85試合)最終55本塁打
2024年 26本(85試合)最終54本塁打
2023年 30本(84試合)最終44本塁打
2022年 17本(78試合)最終34本塁打
2021年 28本(80試合)最終46本塁打