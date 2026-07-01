『NARUTO』ノンバーバル忍者ショー、来年2月から京都・南座で上演 身体表現・最新テクノロジー・舞台機構を融合し忍術を表現
ノンバーバル（非言語）演出の第一人者・植木豪氏×「シルク・ドゥ・ソレイユ」ニール・ドーワード氏の強力タッグ
大人気漫画『NARUTO‐ナルト‐』を原作としたノンバーバル“忍者”ライブショーが、忍劇『NARUTO‐ナルト‐』として2027年2月〜6月に京都・南座で上演される。あわせて、京都・南座で撮影された特報映像が公開された。
【動画】かっけぇ！公開された忍劇『NARUTO』特報映像
演出を手掛けるのは、これまで『進撃の巨人』『美少女戦士セーラームーン』など世界的人気作品の舞台化を数多く手掛けてきた植木豪氏。さらに、グローバル・クリエイティブ・コンサルタントとして、「シルク・ドゥ・ソレイユ」を手掛けるニール・ドーワード氏が加わり、日英最高峰のクリエイターによる強力なタッグで、これまでにない没入体験と熱狂を巻き起こす。
第1期のうずまきナルト役は、高橋祐理が演じる。
超大型プロジェクトの舞台となるのは、世界中から注目を集める京都の中心、四条河原に建つ「南座」。長い歴史を持つ演劇の聖地であり、町のランドマークとして親しまれている。その南座で新たに生まれる伝統文化×ポップカルチャー×忍者のハイブリッドなエンタメ、忍劇『NARUTO‐ナルト‐』は、言葉に頼らず誰もが楽しめるノンバーバル（非言語）ライブショーで、国内外の観光客にとっても見逃せない最新の体験型コンテンツとなる。
これまで長きにわたり漫画・アニメの舞台化作品の制作を手掛けてきたネルケプランニングとS-SIZEが、その叡智を結集し、持てる技術の全てを注ぎ込む史上最大規模の挑戦。
日本古来の伝説的存在である“忍者”を、日本が誇る現代の世界的IPである漫画『NARUTO‐ナルト‐』を象徴として描く、ノンバーバル（非言語・セリフを用いない）ライブショーとなる今作は、生身の俳優によるアクション、アクロバットやエアリアルなどを用いた身体表現と、プロジェクションマッピング、イリュージョンといった最新テクノロジーの融合、さらには歌舞伎劇場ならではの仕掛けを多数持つ南座のあらゆる舞台機構を使い、『NARUTO‐ナルト‐』の忍術を表現する。
木ノ葉隠れの里でうずまきナルトが仲間たちと共に成長する『NARUTO‐ナルト‐』少年篇の物語を描きながら、言葉に頼らず誰もが楽しめる、全く新しい“忍者”ショーとして、京都観光の新定番を目指すとしている。
『NARUTO -ナルト-』は、主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて、木ノ葉隠れの里の長・火影を目指すストーリー。『週刊少年ジャンプ』にて、1999年から2014年まで連載。コミックスは72巻まで刊行し、全世界累計発行部数は2億5000万部以上となっている。
2002年からテレビ東京系列にてアニメの放送がスタートし、2007年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として2017年3月まで放送。劇場版アニメも11作公開され、ゲーム、グッズ、展覧会や2.5次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎など展開は多岐にわたる。
■スタッフ
原作：「NARUTO-ナルト-」岸本斉史（集英社 ジャンプ コミックス刊）
演出：植木豪
グローバル・クリエイティブ・コンサルタント：ニール・ドーワード
構成：亀田真二郎
■キャスト
うずまきナルト：高橋祐理／蒼海竜真
うちはサスケ：REI
春野サクラ：及川結依
はたけカカシ：HIROMA
■コメント
▼植木豪
この度、忍劇「NARUTO-ナルト-」の演出を務めさせていただくこととなりました。世界中で愛され続けている「NARUTO-ナルト-」を、京都の歴史ある劇場「南座」という特別な場所で創り上げられることを、大変光栄に感じております。長きにわたり多くの方々の心を魅了し続けてきた作品に携われることに、今から胸が高鳴る思いです。本作が大切にしてきた仲間との絆や信念、そして日本が世界に誇る忍者文化への敬意を忘れることなく、一つひとつ丁寧に作品づくりに向き合ってまいります。ご来場いただく皆さまが「NARUTO-ナルト-」の世界を旅しているかのような体験を味わえる舞台となるよう、キャスト・スタッフ一同、誠心誠意努めてまいります。京都・南座で皆さまとお会いできる日を心より楽しみにしております。
▼Neil Dorward（ニール・ドーワード）
このプロジェクトに参加し、演出の植木豪さん、そして素晴らしい日本のクリエイティブチームの皆さまとご一緒できることを、大変光栄に思います。前例のない、視覚的にもダイナミックな「NARUTO-ナルト-」が築いてきた偉大な歴史にふさわしい作品づくりに貢献できることを、とても楽しみにしています。「NARUTO-ナルト-」は、豊かな物語性、忘れがたいキャラクターたち、そして忍耐、友情、勇気という普遍的なテーマを通じて、長年にわたり世界中のファンを魅了してきました。その精神を、新たな形で舞台上に立ち上げる一助となれることは、大きな名誉です。本プロジェクトを特別なものにしているのは、豊かな文化的歴史を持つ南座という劇場で、新たな創造に挑めることです。日本の芸術性、演劇における革新、そして「NARUTO-ナルト-」の精神が結びつくことで、真に特別な作品を生み出すことができると確信しています。
大人気漫画『NARUTO‐ナルト‐』を原作としたノンバーバル“忍者”ライブショーが、忍劇『NARUTO‐ナルト‐』として2027年2月〜6月に京都・南座で上演される。あわせて、京都・南座で撮影された特報映像が公開された。
【動画】かっけぇ！公開された忍劇『NARUTO』特報映像
演出を手掛けるのは、これまで『進撃の巨人』『美少女戦士セーラームーン』など世界的人気作品の舞台化を数多く手掛けてきた植木豪氏。さらに、グローバル・クリエイティブ・コンサルタントとして、「シルク・ドゥ・ソレイユ」を手掛けるニール・ドーワード氏が加わり、日英最高峰のクリエイターによる強力なタッグで、これまでにない没入体験と熱狂を巻き起こす。
超大型プロジェクトの舞台となるのは、世界中から注目を集める京都の中心、四条河原に建つ「南座」。長い歴史を持つ演劇の聖地であり、町のランドマークとして親しまれている。その南座で新たに生まれる伝統文化×ポップカルチャー×忍者のハイブリッドなエンタメ、忍劇『NARUTO‐ナルト‐』は、言葉に頼らず誰もが楽しめるノンバーバル（非言語）ライブショーで、国内外の観光客にとっても見逃せない最新の体験型コンテンツとなる。
これまで長きにわたり漫画・アニメの舞台化作品の制作を手掛けてきたネルケプランニングとS-SIZEが、その叡智を結集し、持てる技術の全てを注ぎ込む史上最大規模の挑戦。
日本古来の伝説的存在である“忍者”を、日本が誇る現代の世界的IPである漫画『NARUTO‐ナルト‐』を象徴として描く、ノンバーバル（非言語・セリフを用いない）ライブショーとなる今作は、生身の俳優によるアクション、アクロバットやエアリアルなどを用いた身体表現と、プロジェクションマッピング、イリュージョンといった最新テクノロジーの融合、さらには歌舞伎劇場ならではの仕掛けを多数持つ南座のあらゆる舞台機構を使い、『NARUTO‐ナルト‐』の忍術を表現する。
木ノ葉隠れの里でうずまきナルトが仲間たちと共に成長する『NARUTO‐ナルト‐』少年篇の物語を描きながら、言葉に頼らず誰もが楽しめる、全く新しい“忍者”ショーとして、京都観光の新定番を目指すとしている。
『NARUTO -ナルト-』は、主人公の忍者うずまきナルトが、ライバルとの死闘や過去の因縁を乗り越えて、木ノ葉隠れの里の長・火影を目指すストーリー。『週刊少年ジャンプ』にて、1999年から2014年まで連載。コミックスは72巻まで刊行し、全世界累計発行部数は2億5000万部以上となっている。
2002年からテレビ東京系列にてアニメの放送がスタートし、2007年からは『NARUTO-ナルト- 疾風伝』として2017年3月まで放送。劇場版アニメも11作公開され、ゲーム、グッズ、展覧会や2.5次元ミュージカル、音楽フェス、歌舞伎など展開は多岐にわたる。
■スタッフ
原作：「NARUTO-ナルト-」岸本斉史（集英社 ジャンプ コミックス刊）
演出：植木豪
グローバル・クリエイティブ・コンサルタント：ニール・ドーワード
構成：亀田真二郎
■キャスト
うずまきナルト：高橋祐理／蒼海竜真
うちはサスケ：REI
春野サクラ：及川結依
はたけカカシ：HIROMA
■コメント
▼植木豪
この度、忍劇「NARUTO-ナルト-」の演出を務めさせていただくこととなりました。世界中で愛され続けている「NARUTO-ナルト-」を、京都の歴史ある劇場「南座」という特別な場所で創り上げられることを、大変光栄に感じております。長きにわたり多くの方々の心を魅了し続けてきた作品に携われることに、今から胸が高鳴る思いです。本作が大切にしてきた仲間との絆や信念、そして日本が世界に誇る忍者文化への敬意を忘れることなく、一つひとつ丁寧に作品づくりに向き合ってまいります。ご来場いただく皆さまが「NARUTO-ナルト-」の世界を旅しているかのような体験を味わえる舞台となるよう、キャスト・スタッフ一同、誠心誠意努めてまいります。京都・南座で皆さまとお会いできる日を心より楽しみにしております。
▼Neil Dorward（ニール・ドーワード）
このプロジェクトに参加し、演出の植木豪さん、そして素晴らしい日本のクリエイティブチームの皆さまとご一緒できることを、大変光栄に思います。前例のない、視覚的にもダイナミックな「NARUTO-ナルト-」が築いてきた偉大な歴史にふさわしい作品づくりに貢献できることを、とても楽しみにしています。「NARUTO-ナルト-」は、豊かな物語性、忘れがたいキャラクターたち、そして忍耐、友情、勇気という普遍的なテーマを通じて、長年にわたり世界中のファンを魅了してきました。その精神を、新たな形で舞台上に立ち上げる一助となれることは、大きな名誉です。本プロジェクトを特別なものにしているのは、豊かな文化的歴史を持つ南座という劇場で、新たな創造に挑めることです。日本の芸術性、演劇における革新、そして「NARUTO-ナルト-」の精神が結びつくことで、真に特別な作品を生み出すことができると確信しています。