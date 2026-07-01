「デッドスペースこそ芸術」川崎の家賃4万円、幅1.2mの激安極小物件の全貌とは
YouTubeチャンネル「内見ゴリラの珍賃貸」が、「【横幅１m】川崎の激安物件を内見したら、生活空間が５畳しかなかった。」を公開した。動画では、株式会社ゴリラマウンテン代表のタビ・ゴリラ氏と株式会社スピアード代表取締役の南氏が、神奈川県川崎市にある激安極小物件「マイクロハウス」を内見。建物の幅が約1.2mという異次元の狭さの中に隠された、オーナーの強烈なこだわりと驚きの設備を紹介している。
物件は日吉駅から徒歩13分の閑静な住宅街に位置する、築25年のワンルーム。敷地全体は広大であるにもかかわらず、建物自体は大人2人が横に並べないほどの細さを誇る。室内に入ると、図面では5畳と記載されているものの、実質的な生活空間は4畳程度。部屋の奥には鋭角に尖ったデッドスペースが存在するが、ゴリラ氏はこれを「余白こそ、最高の贅沢」「これは芸術です」と表現し、効率ばかりを追い求める現代人にゆとりの重要性を説いた。
水回りにも驚きの工夫が施されている。一見するとトイレと洗面台しかないように見えるが、洗面台をスライドさせると便器の上に被さり、シャワールームが出現する画期的な仕組みが採用されていた。これには南氏も「お風呂場できた！すごい」と思わず感嘆の声を上げる。さらに窓からはオーナーが手入れしているというのどかな田園風景が広がり、都心近くにありながら自給自足の精神を感じさせる独特の雰囲気が漂っている。
最後に家賃が4万円であることが発表されると、ゴリラ氏はこの物件に対して「珍賃度10」の満点を付けた。オーナーの思想が随所に滲み出ている空間を絶賛し、「社会にでて理不尽をどう乗り越えるか、住まいと一緒に考えろ」と新社会人へ向けてエールを送った。単なる「狭小住宅」という枠に収まらない、住む人の感性を研ぎ澄ます規格外の物件となっている。
物件は日吉駅から徒歩13分の閑静な住宅街に位置する、築25年のワンルーム。敷地全体は広大であるにもかかわらず、建物自体は大人2人が横に並べないほどの細さを誇る。室内に入ると、図面では5畳と記載されているものの、実質的な生活空間は4畳程度。部屋の奥には鋭角に尖ったデッドスペースが存在するが、ゴリラ氏はこれを「余白こそ、最高の贅沢」「これは芸術です」と表現し、効率ばかりを追い求める現代人にゆとりの重要性を説いた。
水回りにも驚きの工夫が施されている。一見するとトイレと洗面台しかないように見えるが、洗面台をスライドさせると便器の上に被さり、シャワールームが出現する画期的な仕組みが採用されていた。これには南氏も「お風呂場できた！すごい」と思わず感嘆の声を上げる。さらに窓からはオーナーが手入れしているというのどかな田園風景が広がり、都心近くにありながら自給自足の精神を感じさせる独特の雰囲気が漂っている。
最後に家賃が4万円であることが発表されると、ゴリラ氏はこの物件に対して「珍賃度10」の満点を付けた。オーナーの思想が随所に滲み出ている空間を絶賛し、「社会にでて理不尽をどう乗り越えるか、住まいと一緒に考えろ」と新社会人へ向けてエールを送った。単なる「狭小住宅」という枠に収まらない、住む人の感性を研ぎ澄ます規格外の物件となっている。
YouTubeの動画内容
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