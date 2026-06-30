床に落とした食べ物を3秒以内に拾えば食べても大丈夫だという、いわゆる「3秒ルール」。心理学の観点で、どのようなことがいえるのでしょうか？

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「3秒ルール」の誕生…キーワードは“認知的不協和”

井上貴博キャスター：

なぜ「3秒ルール」という言葉が生まれたのか、探ってみました。

明星大学心理学部の藤井靖教授によると、キーワードは「認知的不協和」です。

食べ物を落とした時、人間は「もったいない、食べたい」という思いと「汚い、不衛生だ」という思いの、相反する2つの感情に向き合います。

藤井教授は、この矛盾をなんとか自分の中で納得させ、解決するための言い訳として「3秒だったら大丈夫」というルールが生まれたのではないかとしています。

日本人は“3”が好き? 「1秒ルール」や「2秒ルール」ではないワケ

1秒でも2秒でもいい気がしますが、なぜ3秒ルールなのかというと、日本人と“3”が密接に結びついているからのようです。

たとえば「石の上にも三年」のように、日本のことわざには3がつくものが多いです。

ほかには三大夜景という言葉もありますし、ご祝儀でいくら包むかといったら3万円ですよね。

ちなみに、アメリカでは“5”が身近な数字だといいます。