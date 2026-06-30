クリストファー・ノーラン監督『オデュッセイア』新場面写真 実物大「トロイの木馬」も公開
クリストファー・ノーラン監督最新作『オデュッセイア』（9月11日公開）の新たな場面写真5点が公開された。
【画像】映画『オデュッセイア』そのほかの場面写真
本作は、古代ギリシャの叙事詩『オデュッセイア』を映画化した超大作。クリストファー・ノーラン監督が20年越しの構想を実現し、長編映画史上初となる全編IMAXフィルムカメラ撮影を敢行したことでも話題を集めている。
世界5ヶ国でかつてない規模で撮影し、徹底して独創性と信ぴょう性が追求された本作。公開された場面写真には、マット・デイモン演じる主人公オデュッセウスをはじめ、トム・ホランド、アン・ハサウェイ、ゼンデイヤ、ロバート・パティンソンら豪華キャストの姿が収められている。
まず目を引くのは、イタケ王国を見渡す山々を見つめる、オデュッセウスの息子テレマコス（トム・ホランド）と妻ペネロペ（アン・ハサウェイ）の姿。英雄である夫、父の帰還を20年にわたって待ち続ける家族の思いが伝わる印象的なカットとなっている。
一方、故郷を目指すオデュッセウス（マット・デイモン）は、神秘的な雰囲気をまとった女神アテナ（ゼンデイヤ）と対峙する姿を披露。壮大な旅路の中で待ち受ける試練を予感させる。
さらに、オデュッセウス不在のイタケ王国では、妻ペネロペとの結婚を狙い王国を手中に収めようとする求婚者アンティノオス（ロバート・パティンソン）の姿も。故郷で進行するもう一つのドラマにも注目が集まる。
そのほか、本作を象徴する「トロイの木馬」の場面写真も解禁。歴史上最も有名なこの伝説の木馬は、本作でも最大級のスペクタクルとして劇中に登場する。ノーラン監督は、この伝説の木馬を実物大で建造し、自ら内部に入って構図を確認しながら撮影に臨み、マット・デイモンら俳優陣や撮影監督とともに、波が打ち寄せる中での過酷な撮影に挑んだという。
世界5ヶ国で撮影された本作は、徹底したリアリティーと圧倒的なスケールを追求。2800年にわたって語り継がれてきた英雄オデュッセウスの帰還の物語を、最新の映像技術とIMAXならではの没入感で描き出す。
【画像】映画『オデュッセイア』そのほかの場面写真
本作は、古代ギリシャの叙事詩『オデュッセイア』を映画化した超大作。クリストファー・ノーラン監督が20年越しの構想を実現し、長編映画史上初となる全編IMAXフィルムカメラ撮影を敢行したことでも話題を集めている。
世界5ヶ国でかつてない規模で撮影し、徹底して独創性と信ぴょう性が追求された本作。公開された場面写真には、マット・デイモン演じる主人公オデュッセウスをはじめ、トム・ホランド、アン・ハサウェイ、ゼンデイヤ、ロバート・パティンソンら豪華キャストの姿が収められている。
一方、故郷を目指すオデュッセウス（マット・デイモン）は、神秘的な雰囲気をまとった女神アテナ（ゼンデイヤ）と対峙する姿を披露。壮大な旅路の中で待ち受ける試練を予感させる。
さらに、オデュッセウス不在のイタケ王国では、妻ペネロペとの結婚を狙い王国を手中に収めようとする求婚者アンティノオス（ロバート・パティンソン）の姿も。故郷で進行するもう一つのドラマにも注目が集まる。
そのほか、本作を象徴する「トロイの木馬」の場面写真も解禁。歴史上最も有名なこの伝説の木馬は、本作でも最大級のスペクタクルとして劇中に登場する。ノーラン監督は、この伝説の木馬を実物大で建造し、自ら内部に入って構図を確認しながら撮影に臨み、マット・デイモンら俳優陣や撮影監督とともに、波が打ち寄せる中での過酷な撮影に挑んだという。
世界5ヶ国で撮影された本作は、徹底したリアリティーと圧倒的なスケールを追求。2800年にわたって語り継がれてきた英雄オデュッセウスの帰還の物語を、最新の映像技術とIMAXならではの没入感で描き出す。