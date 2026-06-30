『もっちゅりん』第2弾の発売を中止「想定を上回る好評」「さらなるショップの混雑が想定される」ミスタードーナツが発表
ダスキンが運営するミスタードーナツが30日、現在販売中の『もっちゅりん』について第2弾商品の発売を中止すると発表した。想定を上回る好評があったためで、第1弾商品も7月中旬以降、順次終了する。
【画像】『もっちゅりん』をゲットするために…ミスドネットオーダー利用方法
現在販売している『もっちゅりんきなこ』『もっちゅりんみたらし』の販売期間は7月中旬以降、各ショップの原材料がなくなり次第終了となる。『もっちゅりんいちご』については予定通り、6月末終了で各ショップの原材料がなくなり次第終了となる。
ミスタードーナツ公式ホームページで紹介していた『もっちゅりん』の特設サイト、各ショップの販売スケジュールについては、7月中旬を目途に公開を終了する。
第2弾商品の発売については「第2弾商品を発売することにより、さらなるショップの混雑が想定されることから、お客様へのご迷惑を避けるため、第2弾商品の発売を中止することといたしました」と説明。「多くのお客様に『もっちゅりん』を楽しんでいただき、心より感謝申し上げます。また、本商品を楽しみにしていただいているお客様をはじめ、皆様のご期待に添えない結果となりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。
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現在販売している『もっちゅりんきなこ』『もっちゅりんみたらし』の販売期間は7月中旬以降、各ショップの原材料がなくなり次第終了となる。『もっちゅりんいちご』については予定通り、6月末終了で各ショップの原材料がなくなり次第終了となる。
第2弾商品の発売については「第2弾商品を発売することにより、さらなるショップの混雑が想定されることから、お客様へのご迷惑を避けるため、第2弾商品の発売を中止することといたしました」と説明。「多くのお客様に『もっちゅりん』を楽しんでいただき、心より感謝申し上げます。また、本商品を楽しみにしていただいているお客様をはじめ、皆様のご期待に添えない結果となりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。