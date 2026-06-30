木村拓哉、“全身ユニクロ”で組んだ1週間コーデを披露「ここまでおしゃれにできるのほんと凄い」「需要しかない」「商品爆売れしそう」
俳優の木村拓哉（53）が30日までに、自身のYouTubeチャンネルを更新。「【木村さ〜〜ん！】木村拓哉セレクト『ユニクロ7日間コーデ』披露!!」と題した動画で、木村流・ユニクロ1週間コーデを公開した。
【動画】「需要しかない」「爆売れしそう」木村拓哉が組んだ“全身ユニクロ”の1週間コーデ
前回の動画では店内を回りコーディネート作りに挑戦した木村。今回はスタジオで実際に着用し、コーデのポイントを説明した。
月曜日はタンクトップに細かい柄の入ったシャツを羽織り、カーゴの半ズボンを合わせたラフなスタイル。スリッパ系のシューズにあえて靴下を合わせることで「相手に対して失礼な感じがそこまでない」と語った。
火曜日はミッキーマウスがプリントされたTシャツにデニムジャケット、ストレートジーンズにベルトをつけて足下は真っ白なスニーカーで合わせた。ジャケットは一番上のボタンだけを締めて「あれ？ミッキー？」と、隙間からちょこっと白い足のミッキーをチラ見せ。袖を少しめくったり、女性には裾をデニムにインする着こなしをおすすめしている。
水曜日はノースリーブTシャツ、スウェット地のパーカーと半ズボン、サンダルにソックスを合わせてショルダーバッグを斜めがけ。パーカーは脱いだら斜めにしばりショルダーバックを肩にかけてスポーティーな印象に。
木曜日は深めの赤いTシャツに黒のポロシャツを重ね、デニムとスニーカーの組み合わせ。店舗で見たTシャツの袖のめくり方がお気に入りのようで、「あれ、袖めくれちゃってる？くらいの脱力感」が良いと話していた。
金曜日は赤いポロシャツにデニムジャケットを羽織り、淡いピンク色のパンツを合わせた鮮やかな組み合わせ。首元には、木村私物の赤いバンダナをポイントに。バンダナの付け方も披露し、「金曜日、デートもあるかもねパターン」とコーデ名を付けた。
土曜日はTシャツにワイドサイズのジーンズ、ショルダーバッグにスニーカーでラフなコーデ。日曜日はブラウンのリネンシャツに白のタンクトップ、白のパンツにベルト、スニーカーの組み合わせ。「シャツの袖を多めにまくると急におふざけ感が。ふざけちゃっていいかな、日曜日だし」と遊び心あふれるさわやかなコーデを披露した。
この動画に、コメント欄には「何を着るかじゃなく、誰が着るかがよくわかる動画でした」「全身ユニクロでここまでおしゃれにできるのほんと凄いとしかいえない」「このままポスターにしてお店に貼れば、この商品爆売れしそう」「なんだ！この需要しかない動画は！」「男として憧れしかないわ」などと、さまざまな反響が寄せられていた。
【動画】「需要しかない」「爆売れしそう」木村拓哉が組んだ“全身ユニクロ”の1週間コーデ
前回の動画では店内を回りコーディネート作りに挑戦した木村。今回はスタジオで実際に着用し、コーデのポイントを説明した。
月曜日はタンクトップに細かい柄の入ったシャツを羽織り、カーゴの半ズボンを合わせたラフなスタイル。スリッパ系のシューズにあえて靴下を合わせることで「相手に対して失礼な感じがそこまでない」と語った。
水曜日はノースリーブTシャツ、スウェット地のパーカーと半ズボン、サンダルにソックスを合わせてショルダーバッグを斜めがけ。パーカーは脱いだら斜めにしばりショルダーバックを肩にかけてスポーティーな印象に。
木曜日は深めの赤いTシャツに黒のポロシャツを重ね、デニムとスニーカーの組み合わせ。店舗で見たTシャツの袖のめくり方がお気に入りのようで、「あれ、袖めくれちゃってる？くらいの脱力感」が良いと話していた。
金曜日は赤いポロシャツにデニムジャケットを羽織り、淡いピンク色のパンツを合わせた鮮やかな組み合わせ。首元には、木村私物の赤いバンダナをポイントに。バンダナの付け方も披露し、「金曜日、デートもあるかもねパターン」とコーデ名を付けた。
土曜日はTシャツにワイドサイズのジーンズ、ショルダーバッグにスニーカーでラフなコーデ。日曜日はブラウンのリネンシャツに白のタンクトップ、白のパンツにベルト、スニーカーの組み合わせ。「シャツの袖を多めにまくると急におふざけ感が。ふざけちゃっていいかな、日曜日だし」と遊び心あふれるさわやかなコーデを披露した。
この動画に、コメント欄には「何を着るかじゃなく、誰が着るかがよくわかる動画でした」「全身ユニクロでここまでおしゃれにできるのほんと凄いとしかいえない」「このままポスターにしてお店に貼れば、この商品爆売れしそう」「なんだ！この需要しかない動画は！」「男として憧れしかないわ」などと、さまざまな反響が寄せられていた。