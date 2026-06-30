【USJ夏限定スイーツ】新作「りんご飴」「水風船」を実食レビュー！甘さや味はどうなの？
YouTuberのティンカノ氏が、「【USJ】2026夏限定！可愛すぎるこのスイーツの味はどうなの？？」を公開した。
動画では、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」で販売されている、夏限定スイーツ2種を実食レビューしている。
注目は、本物のりんご飴のような見た目が可愛い「りんご飴～りんごのムース～」。
中にはりんごのムースと果肉が詰まっており、注文後にザラメをかけることでパリパリ食感を再現するこだわりも。
甘さ控えめで食べやすい一品だという。
もう一つは、水風船をモチーフにした「水風船～ピーチゼリー＆レアチーズムース～」。
さっぱりとしたゼリーと濃厚なムースのバランスが特徴で、夏にぴったりの爽やかな味わいが楽しめる。
見た目の可愛さだけでなく、味や食感にもこだわったUSJの新作スイーツ。
気になる人は動画でチェックしてみてはいかがだろうか。
動画では、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「ビバリーヒルズ・ブランジェリー」で販売されている、夏限定スイーツ2種を実食レビューしている。
注目は、本物のりんご飴のような見た目が可愛い「りんご飴～りんごのムース～」。
中にはりんごのムースと果肉が詰まっており、注文後にザラメをかけることでパリパリ食感を再現するこだわりも。
甘さ控えめで食べやすい一品だという。
もう一つは、水風船をモチーフにした「水風船～ピーチゼリー＆レアチーズムース～」。
さっぱりとしたゼリーと濃厚なムースのバランスが特徴で、夏にぴったりの爽やかな味わいが楽しめる。
見た目の可愛さだけでなく、味や食感にもこだわったUSJの新作スイーツ。
気になる人は動画でチェックしてみてはいかがだろうか。
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