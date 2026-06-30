「彼が選ばれて賛否があったと…」敗戦後、10番・堂安律が強調した長友佑都の“存在意義”【W杯】
［北中米W杯ラウンド32］日本 １−２ ブラジル／６月29日／ヒューストン・スタジアム
現地６月29日に開催された北中米ワールドカップのラウンド32で、日本代表は南米の強豪ブラジルと対戦。29分に佐野海舟のゴールで先制したものの、１−１で迎えた後半アディショナルタイムに被弾し、決勝トーナメント初勝利を逃した。
試合後、10番の堂安律は、吹っ切れたような表情でミックスゾーンに現われ、取材に対応。その中で５大会連続出場を果たした39歳の長友佑都に言及した。
「あのエネルギーは、なかなか継承できないですけど（笑）。彼が選ばれて、色々な賛否があったというのは聞きますけど、彼は絶対に必要やったので、このチームに。大会が終わってから、改めて感じるし。彼のいない今のチームは想像もできないので」
28歳のMFは、「あの人の存在で、行けるんじゃないかと思わせてくれる人やし。人間的にも本当に大好きな先輩なので。ついていきたいなと思います」と賛辞を続けた。
ムードメーカーとして、経験を伝える先達として、精神的支柱としてチームを支えたベテランの存在意義を強調した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のブラジル戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は圧巻先制弾のボランチ、34歳CBと驚異の運動量だったFWも７点台
現地６月29日に開催された北中米ワールドカップのラウンド32で、日本代表は南米の強豪ブラジルと対戦。29分に佐野海舟のゴールで先制したものの、１−１で迎えた後半アディショナルタイムに被弾し、決勝トーナメント初勝利を逃した。
試合後、10番の堂安律は、吹っ切れたような表情でミックスゾーンに現われ、取材に対応。その中で５大会連続出場を果たした39歳の長友佑都に言及した。
「あのエネルギーは、なかなか継承できないですけど（笑）。彼が選ばれて、色々な賛否があったというのは聞きますけど、彼は絶対に必要やったので、このチームに。大会が終わってから、改めて感じるし。彼のいない今のチームは想像もできないので」
28歳のMFは、「あの人の存在で、行けるんじゃないかと思わせてくれる人やし。人間的にも本当に大好きな先輩なので。ついていきたいなと思います」と賛辞を続けた。
ムードメーカーとして、経験を伝える先達として、精神的支柱としてチームを支えたベテランの存在意義を強調した。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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