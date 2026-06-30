「テレビで見ていたドイツ代表は、いつも準決勝や決勝に進んでいた」Ｗ杯で初のPK負け。31歳の主将は反省の弁「誰も責任から逃れてはいけない」【Ｗ杯】

「テレビで見ていたドイツ代表は、いつも準決勝や決勝に進んでいた」Ｗ杯で初のPK負け。31歳の主将は反省の弁「誰も責任から逃れてはいけない」【Ｗ杯】