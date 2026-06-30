「世界で勝つにはまだ足りなかった」“全てを懸けた戦い”を終えて。日本代表キャプテンが想いを伝える「前に進むしか道はありません」【Ｗ杯】
目標に掲げた優勝には、届かなかった。
日本代表は現地６月29日、北中米Ｗ杯のラウンド32でブラジル代表と対戦。29分に佐野海舟のゴールで先制も、56分にカゼミーロ、90＋５分にガブリエウ・マルチネッリにゴールを割られ、１−２の逆転負けを喫した。
試合後にキャプテンの板倉滉が、自身のインスタグラムを更新。想いを発信した。
「スタジアムまで足を運んでくださった皆さん、日本から共に戦ってくれた皆さん、本当にありがとうございました。この結果で皆さんに恩返しすることができず、悔しさと申し訳ない気持ちでいっぱいです」
全力を尽くした。
「コーチングスタッフ、選手、スタッフ、チームに関わる全員がOne Teamとなり、日本のために、仲間のために、最後の最後まで全てを懸けて戦いました」
そして夢の大舞台で気づいた。「それでも、世界で勝つにはまだ足りなかった」。
これからも戦いは続く。「この悔しさを絶対に忘れず、結果を受け入れ、前に進むしか道はありません」。そして「一緒に戦ってくれた選手、スタッフ、そして最後まで信じて応援してくださった皆さんに心から感謝しています。本当にありがとうございました」と綴った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【美女サポ画像】北中米Ｗ杯を華やかに彩る各国ファンを一挙公開！
日本代表は現地６月29日、北中米Ｗ杯のラウンド32でブラジル代表と対戦。29分に佐野海舟のゴールで先制も、56分にカゼミーロ、90＋５分にガブリエウ・マルチネッリにゴールを割られ、１−２の逆転負けを喫した。
試合後にキャプテンの板倉滉が、自身のインスタグラムを更新。想いを発信した。
「スタジアムまで足を運んでくださった皆さん、日本から共に戦ってくれた皆さん、本当にありがとうございました。この結果で皆さんに恩返しすることができず、悔しさと申し訳ない気持ちでいっぱいです」
全力を尽くした。
そして夢の大舞台で気づいた。「それでも、世界で勝つにはまだ足りなかった」。
これからも戦いは続く。「この悔しさを絶対に忘れず、結果を受け入れ、前に進むしか道はありません」。そして「一緒に戦ってくれた選手、スタッフ、そして最後まで信じて応援してくださった皆さんに心から感謝しています。本当にありがとうございました」と綴った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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