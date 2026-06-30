「延長戦で出場してもらう予定だった」日本戦でネイマールの起用プランがあった！ アンチェロッティ監督が明かす「もし同点に追いつけない場合は…」【W杯】
ブラジル代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32で、森保一監督が率いる日本代表とアメリカのヒューストン・スタジアムで対戦。２−１の逆転勝利を収めた。
序盤からボールを握ってゲームを進めるも、得点を奪えずにいると29分に佐野海舟にゴールを決められて先制される。それでも56分にカゼミーロのヘッド弾で試合を振り出しに戻すと、90＋６分にはガブリエウ・マルチネッリに逆転ゴールを決めた。
この試合で、出場が期待されたネイマールはベンチ入りしたものの、最後まで出番が訪れなかった。
ブラジルメディア『veja』によれば、カルロ・アンチェロッティ監督は、その背番号10に言及。次のように明かしている。
「ネイマールには延長戦で出場してもらう予定だった。当初、彼にはもし同点に追いつけない場合は55分か60分頃に出場させると話していた。しかし同点に追いつき、チームが試合をコントロールし続けていたため、戦術を変えるつもりはなかった」
切り札としての起用を考えていたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のブラジル戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は圧巻先制弾のボランチ、34歳CBと驚異の運動量だったFWも７点台
序盤からボールを握ってゲームを進めるも、得点を奪えずにいると29分に佐野海舟にゴールを決められて先制される。それでも56分にカゼミーロのヘッド弾で試合を振り出しに戻すと、90＋６分にはガブリエウ・マルチネッリに逆転ゴールを決めた。
ブラジルメディア『veja』によれば、カルロ・アンチェロッティ監督は、その背番号10に言及。次のように明かしている。
「ネイマールには延長戦で出場してもらう予定だった。当初、彼にはもし同点に追いつけない場合は55分か60分頃に出場させると話していた。しかし同点に追いつき、チームが試合をコントロールし続けていたため、戦術を変えるつもりはなかった」
切り札としての起用を考えていたようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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