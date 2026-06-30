言葉詰まるキャプテン板倉「ここで終わるチームではなかった」田中碧を擁護「誰のミスとかじゃない」
[6.29 W杯決勝T1回戦 日本 1-2 ブラジル ヒューストン]
最後の質問は、涙ながらに答えた。大会直前に急きょ日本代表のキャプテンを託されたDF板倉滉(アヤックス)は、北中米ワールドカップ決勝トーナメント1回戦でブラジルに1-2で敗れた試合後、「ここで終わるチームではなかった」と何度も言葉を詰まらせながら悔しさを口にした。
日本は前半29分にMF佐野海舟のゴールで先制したものの、後半11分に追いつかれると、後半アディショナルタイムに決勝点を献上した。あと一歩でW杯での決勝トーナメント初勝利を逃した。
グループリーグ第3節・スウェーデン戦で試合中に負傷した板倉は、ブラジル戦でベンチスタートも、出場機会は訪れなかった。ピッチ外から試合を見届けたキャプテンは「外から見ていて本当によく戦ってくれた。どっちに転んでもおかしくないゲームだった」と仲間を称えた一方、「やっぱりここで終わるようなチームだと思ってなかったので、非常に悔しい」と無念さをにじませた。
自身のボールロスト直後に逆転ゴールを決められたことで、MF田中碧は試合後に号泣。寄り添ったのは川崎フロンターレのアカデミーからの2個上の先輩でもある板倉だった。「彼のミスがどうのこうのということはまったくない」と断言する板倉は「チームとして戦ってチームとして負けた。それだけ」と強調した。
「彼も悔しい思いがあったと思う。だけど、まず彼がいなかったら自分たちがここまで来れてない。こういうサッカーを体現できていない。彼がどうのこうのとかまったくなくて、さっき言ったようにチームで戦ってチームの負け。それだけ。誰のミスとかそういう話じゃない」
2大会連続でW杯に出場した29歳は、日本代表の成長を実感する。「間違いなくチームとしてできることが増えている」と、チームとしても個々としても戦えたことに手応え。「カタールW杯の後から積み上げたところを、このW杯でチームとして表現できていた。日本サッカーがどうやって立ち向かっていくか、そのベースはできている」と力を込めた。
前キャプテンのMF遠藤航が怪我のために開幕3日前に離脱。激震のなかでキャプテンを任された板倉だったが、チームをまとめ上げ、グループリーグ突破へと導いた。それでも「キャプテンとしてチームを助けられたかと言われたら、まだまだそんなことはなかった」と言葉に詰まる。
「そういう悔しい部分もありつつ、ただみんなが本当に一人ひとり意欲的にやってくれていた。この雰囲気を作ってくれていた。自分がどうこうということはなかったけど、だからこそ、ここで終わるチームではなかったなというのがある」
「勝負には勝敗がある。ここで終わってしまってそれも自分たちの実力だなと認めておかないといけない」。5度目の決勝トーナメント初戦をまたしても突破できなかったが、「チームとしてこの日本代表が強くなる道筋は提示できた」。そう語るキャプテンは4年後の舞台を再び目指していく。
(取材・文 石川祐介)
最後の質問は、涙ながらに答えた。大会直前に急きょ日本代表のキャプテンを託されたDF板倉滉(アヤックス)は、北中米ワールドカップ決勝トーナメント1回戦でブラジルに1-2で敗れた試合後、「ここで終わるチームではなかった」と何度も言葉を詰まらせながら悔しさを口にした。
日本は前半29分にMF佐野海舟のゴールで先制したものの、後半11分に追いつかれると、後半アディショナルタイムに決勝点を献上した。あと一歩でW杯での決勝トーナメント初勝利を逃した。
自身のボールロスト直後に逆転ゴールを決められたことで、MF田中碧は試合後に号泣。寄り添ったのは川崎フロンターレのアカデミーからの2個上の先輩でもある板倉だった。「彼のミスがどうのこうのということはまったくない」と断言する板倉は「チームとして戦ってチームとして負けた。それだけ」と強調した。
「彼も悔しい思いがあったと思う。だけど、まず彼がいなかったら自分たちがここまで来れてない。こういうサッカーを体現できていない。彼がどうのこうのとかまったくなくて、さっき言ったようにチームで戦ってチームの負け。それだけ。誰のミスとかそういう話じゃない」
2大会連続でW杯に出場した29歳は、日本代表の成長を実感する。「間違いなくチームとしてできることが増えている」と、チームとしても個々としても戦えたことに手応え。「カタールW杯の後から積み上げたところを、このW杯でチームとして表現できていた。日本サッカーがどうやって立ち向かっていくか、そのベースはできている」と力を込めた。
前キャプテンのMF遠藤航が怪我のために開幕3日前に離脱。激震のなかでキャプテンを任された板倉だったが、チームをまとめ上げ、グループリーグ突破へと導いた。それでも「キャプテンとしてチームを助けられたかと言われたら、まだまだそんなことはなかった」と言葉に詰まる。
「そういう悔しい部分もありつつ、ただみんなが本当に一人ひとり意欲的にやってくれていた。この雰囲気を作ってくれていた。自分がどうこうということはなかったけど、だからこそ、ここで終わるチームではなかったなというのがある」
「勝負には勝敗がある。ここで終わってしまってそれも自分たちの実力だなと認めておかないといけない」。5度目の決勝トーナメント初戦をまたしても突破できなかったが、「チームとしてこの日本代表が強くなる道筋は提示できた」。そう語るキャプテンは4年後の舞台を再び目指していく。
(取材・文 石川祐介)