◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

サッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑がＮＨＫ・ＢＳの日本ーブラジル戦生中継の解説に登場。１次リーグに続き、“神解説”を炸裂させた。

後半アディショナルタイム、延長突入かという時間で奪われた決勝ゴールに「もう！ なんや！」と絶叫。それでも選手たちに「とりあえす立て！ 立て！」と鼓舞した。

敗戦後、実況の小宮山晃義アナウンサーが「勝ちたかった…」と口にすると「そうですね」と、つぶやいた本田。「周囲の僕らはちゃんと評価しないといけないと思うんですね。負けはしましたけど、初戦からここまで一貫して安定して戦ってきてる。あと一歩のところまで来てる。もちろん、足りないことはあります。選手たちも言い訳しないでしょう。でも、周りの僕らはそれをちゃんと評価して、負けたから、ああダメやったとか、そういうことだけではなく、もちろん勝てなかったということは足りないことがあるんですけど、そこはちゃんと冷静に感情的にならずに分析したいなと僕は思います」と話していた。