日本代表ＦＷ上田綺世（２７）＝オランダ１部フェイエノールト＝に、英プレミアリーグのアストンビラなど、複数クラブが興味を示していることが２９日、分かった。北中米Ｗ杯１次リーグ（Ｌ）のチュニジア戦で２ゴールを挙げるなど、その得点力を証明した日本屈指のストライカーが「世界最高峰の舞台」と言われるプレミアリーグに挑戦する可能性が浮上。昨季、オランダ１部リーグで日本人初の得点王に輝いた上田は、Ｗ杯の活躍でさらに５大リーグ数々のクラブから注目を集めている。

日本のエースが、いよいよ世界最高峰の舞台「プレミアリーグ」に挑戦する可能性が出てきた。複数の関係者によると、オランダ１部リーグで昨季、２５ゴールを量産して日本人初の得点王に輝いた上田に対し、アストンビラを始めとするプレミアリーグの複数クラブや、欧州各国リーグの強豪が熱視線を送っているという。現在、開催中の北中米Ｗ杯での活躍も追い風となり、２０００万〜３０００万ユーロ（約３７〜５５億円＝推定）とみられる移籍金を支払ってでも、上田の獲得に興味を示すクラブが急増している模様だ。

２０２２年夏、鹿島からベルギー１部サークル・ブリュージュ移籍時に発生した移籍金は、１億８０００万円前後。その１年後、フェイエノールト加入時には約１５億円に増えた。最初の移籍から４年で、選手の価値を示す移籍金は、約３０倍に膨れ上がった。

自身２度目の大舞台となったＷ杯で、上田は確かな足跡を残している。１次Ｌ第２戦のチュニジア戦では、前半に強烈なミドルシュートを突き刺し、待望のＷ杯初ゴールをマーク。さらに右サイドからのクロスをヘディングでたたき込み、２点目を挙げた。無得点に終わった２２年カタールＷ杯を経て結果を残した試合後には「ようやく（当時の）悔しさを晴らせた」とほっとした表情を見せた。第３戦のスウェーデン戦でも、巧みなポストプレーでゴールの起点となるなど、万能型ＦＷとしての存在感を発揮している。

昨季、フェイエノールトで大ブレイクを果たした上田だが、チームを取り巻く環境には変化もあった。最大の理解者であり、得点から見放された時期も信頼して起用し続けてくれたファンペルシー監督（４２）が昨季限りで退任。ステップアップのタイミングとしては、この上ない状況だ。

そんな上田に関心を示すアストンビラは、昨季の欧州ヨーロッパリーグ（ＥＬ）を制覇。プレミアリーグでも４位と、近年は安定して上位に食い込む。来季は欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）への参戦も決まっており、上田にとっては申し分のない環境と言える。かつてフェイエノールトからアーセナルへ移籍したファンペルシー元監督のように、オランダからプレミアへのステップアップは、これまでも数々の名選手が歩んできた王道ルートだ。

日本人離れしたパワー、計算し尽くされた動き出しから放たれるシュート技術、そして進化を遂げたポストプレー。万能型ＦＷとして着実に世界トップクラスへの階段を駆け上がる日本のエースが、このＷ杯でさらなるインパクトを残せば、世界中からの争奪戦が激化することは間違いない。

◆上田 綺世（うえだ・あやせ）１９９８年８月２８日、茨城・水戸市生まれ。２７歳。鹿島学園高を経て進学した法大３年時の２０１９年、Ａ代表デビュー。同年夏、２１年からの加入が内定していた鹿島に前倒しで加入。２２年７月にベルギー１部サークル・ブリュージュへ完全移籍し、２３年夏からフェイエノールト在籍。２１年東京五輪、２２年カタールＷ杯出場。１８２センチ、７６キロ。妻はモデルの由布菜月。

◆アストンビラ １８７４年創立。ウェストミッドランズ州バーミンガムが本拠地。愛称はＶｉｌｌａ（ビラ）。１８９０年代から１９００年代初頭にかけ６度、全７度のリーグ優勝を誇った古豪。１９８１〜８２年に欧州チャンピオンズ杯（現欧州ＣＬ）を制覇した。２０１６〜１９年に２部降格を経験するなどの暗黒期もあったが、２２年途中にウナイ・エメリ監督が就任後に急成長。昨季はプレミアリーグでトップ４に食い込み、欧州ＥＬ制覇。昨季１６ゴールのイングランド代表ＦＷワトキンスらが主軸。