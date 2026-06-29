LINEヤフーは、スマートフォン向けアプリ「LINEスタンプメーカー」において、デコフレームセットと写真からLINEスタンプをまとめて自動生成できる機能の提供を開始した。

8個のスタンプを一度に作成

新機能は、好みのデコフレームセットと写真を8枚選んで申請するだけで、8個のLINEスタンプをまとめて作成できる仕組み。これまではスタンプを1つずつ個別に作成する必要があった工程を大幅に簡略化してくれる。

写真の位置調整にも対応しており、必要に応じてレイアウトを調整できる。作成したスタンプを保存した後は、テキストやデコステッカーを追加して装飾することもできる。

販売申請を行い、審査で承認された後はLINEスタンプとしてダウンロードし、友だちや家族とのコミュニケーションで利用する流れとなる。

デコフレームセットには、「いらすとやパーティ」や「えもじの子（仮）」をはじめ、子ども向けの動物モチーフ、結婚や出産の記念、季節のイベント向けなど、さまざまなセットが順次提供される予定となっている。

利用方法と利用条件 利用方法 1） アプリのつくる画面から「デコフレームセットから作成する」を選択 2） 好きなデコフレームセットを選び「写真を選択して作成する」をタップ 3） 写真を8枚選択し、必要に応じて位置を調整した後に保存 ※販売申請後、審査承認を経てダウンロードおよび送信が可能 対応スタンプ種別 静止画スタンプ 対応OS iOS、Android 対応アプリバージョン LINEスタンプメーカー v8.4以降