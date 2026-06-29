亀梨和也（40）が29日、自身のファンクラブサイトで、元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）と結婚すると発表した。田中が第1子を妊娠していることも明らかにした。

2人は2023年ごろにファッション誌「MAQUIA」の企画で対談、2024年のテレビ朝日系連続ドラマ「Destiny」で共演をしていた。

交際については、2024年の元日に電撃結婚すると実名を伏せて一部サイトで報じられ、SNSでは「真剣交際」などがトレンド入り。2人の名前から「令和のタッチ」と、マンガになぞらえて祝福する声も話題となった。当時亀梨が所属していたSMILE−UP.（旧ジャニーズ事務所）は「お仕事をご一緒して以来、仲良くさせていただいています」としていた。

当時、熱愛報道の出た田中に対し、真相を聞いた芸人がいる。お笑いコンビ、おぎやはぎの小木博明だ。昨年7月10日深夜放送回で、ことのいきさつを相方の矢作兼に明かしている。

矢作が放送当時にあったネットニュースの見出しを引用。「『田中みな実が最近モテなくなった』っていう記事もあるよ。誘ってくるのは既婚者ばかり。めっちゃショック。なぁ。だって彼氏がいるじゃない」と切り出すと、小木は「あれってどうなってるの？ 彼氏でしょ？ 週刊誌に出たよね」と投げかけた。

矢作は「小木が確認したんだよな。何て言われたんだっけ？」と投げかけた上で矢作自ら「『みな実はみんなの、みな実』って言われたんだろ？」と暴露した。

小木は24年1月の放送で、田中にLINEで熱愛報道の真相を聞いたと明かしていた。小木は当時を回想し「すぐに俺、田中みな実にLINEしたからね。『これは本当なのか？』って」と、本人に問い合わせていたことを明かした。「そうしたら『結婚はしてないし、両家とも会ってない』と。おめでとうってLINEがすげぇ来たけど、それをいちいち否定するのが面倒くさい、みたいな話をしてて。『そういうのはない』って言ってて」と、田中は報道された一部内容については否定したという。

小木が続けて交際に関してズバリ尋ねたところ、「その時の返しがやっぱりさすがなの。『みな実は、みんなのみな実だから』って。いやぁ、すげぇなと思った。『みんなのみな実だから』って俺に言うんだよ、さすがだなと思った。参ったと思った」と、その返答に感心したことを振り返って笑いを誘い、「ビックカップルよ。今度はうまくいってほしいな」とエールを送っていた。