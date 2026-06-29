研ナオコ、美川憲一から贈られたピアスでステージへ
歌手でタレントの研ナオコが28日までにオフィシャルブログを更新。東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催した「デビュー55周年記念コンサート」で共演した歌手の美川憲一との長年の交流を振り返り、身に着けていたピアスにまつわるエピソードを明かした。
26日、研は「この衣裳の時のピアスは」と題してブログを更新。「LINE CUBE SHIBUYA公演 もうひと方のスペシャルゲストは 美川憲一さん」と切り出し、「デビュー当時から 家族ぐるみで ずっとお世話になっています」と長年の親交についてつづった。
続けて、きらびやかなシルバーのロングドレスに身を包み、耳元には大ぶりのきらめくピアスが存在感を放つステージショットとともに、「この時着けていたアクセサリーは 美川さんから以前いただいた ピアスでした」と明かし、「お伝え忘れていました！！」とコメント。
最後は、「お互いにしぶとく また、一緒に歌えるように 頑張ります」とつづり、長年親交を深めてきた美川との再共演への思いを語り、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「素敵なピアス」「超高級ピアスでしょう」「ロマンありだね」「有名な美川さん！サプライズが好きですよね（笑）」などの声が寄せられている。
26日、研は「この衣裳の時のピアスは」と題してブログを更新。「LINE CUBE SHIBUYA公演 もうひと方のスペシャルゲストは 美川憲一さん」と切り出し、「デビュー当時から 家族ぐるみで ずっとお世話になっています」と長年の親交についてつづった。
最後は、「お互いにしぶとく また、一緒に歌えるように 頑張ります」とつづり、長年親交を深めてきた美川との再共演への思いを語り、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「素敵なピアス」「超高級ピアスでしょう」「ロマンありだね」「有名な美川さん！サプライズが好きですよね（笑）」などの声が寄せられている。