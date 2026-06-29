YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「那覇空港から車で10分！沖縄のリゾートアイランド「ウミカジテラス」で飲んだくれる」と題した動画を公開しました。動画では、天馬さん、ケータさん、とくめいさんの3人とゲストのふーたろうさんが、沖縄の瀬長島にある「ウミカジテラス」を訪れ、絶景をバックに絶品グルメとお酒を堪能する様子を届けています。



那覇空港からほど近いウミカジテラスへ、路線バスを使って到着した一行。まず訪れたのは「もとむのカレーパン」です。A5ランクの黒毛和牛を使用した沖縄限定のカレーパンを片手に、オリオンビールでさっそく乾杯し、沖縄の風を満喫します。



続いて足を運んだのは、鯖バーガー専門店「MK CAFE」です。沖縄ソウルフードとして紹介された鯖バーガーは、ゴーヤーが入ったユニークな一品。出演者たちは「めっちゃ甘い」「サバが美味しい」と絶賛します。さらに、サンゴの地下水で造られたという珍しいクラフトビールも一緒に味わいました。



3軒目の「カプリシャス食堂」では、オリオンビールのチューハイ「WATTA」の豊富なフレーバーからお気に入りを選び、じゃんけんで盛り上がりながら乾杯。「甘みがなくてすごくスッキリしている」と飲みやすさを評価しています。食事には、冷たい「海ぶどうとキムチの沖縄そば」を注文し、温かい沖縄そばしか食べたことがないという出演者たちも、その珍しさと美味しさに驚きの声を上げました。



動画の終盤には、夕日が沈む美しい海を眺めながらチキンステーキなどを楽しむ贅沢な時間が収められています。出演者たちは「ロケーションもいいし、旅行感がすごい」とウミカジテラスの魅力を絶賛。「レンタカーで来ちゃうとお酒飲めないから、ぜひバスとか利用して」と、お酒を楽しむためのアドバイスも語られました。沖縄旅行の計画を立てる際は、絶景とグルメを満喫できるウミカジテラスを候補に入れてみてはいかがでしょうか。



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