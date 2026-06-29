YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「栃木イチの映えスポット！「岩下の新生姜ミュージアム」が想像を超えるカオスさでした」を公開した。今回は、栃木県にある「岩下の新生姜ミュージアム」を中心に、蔵の街や宇都宮グルメを堪能する日帰り旅行の様子をレポートしている。



動画では、とくめいさんが東武鉄道を利用して栃木駅へ到着後、ゲストのしなちくさんと合流して「岩下の新生姜ミュージアム」を訪問。館内はイメージカラーのピンク色に染まり、大量の「岩下の新生姜」関連グッズや公式キャラクター「イワシカちゃん」のぬいぐるみが並ぶ圧倒的な空間が広がっていた。巨大な「世界一大きな岩下の新生姜ヘッド」を被って記念撮影をしたり、プロジェクションマッピングを鑑賞したりと、ミュージアムならではのカオスな展示を満喫している。



併設された「CAFE NEW GINGER」では、「岩下の新生姜ソフトクリーム」と「岩下の新生姜アイスコーヒー」を注文。ソフトクリームについては「ほんのり酸味がある感じがして全然イケる」と高評価。一方、アイスコーヒーは底に新生姜の成分が沈んでおり、「コーヒーの味と生姜の味が両方する」「完全に別居している感じ」と独特の味わいに驚く様子が収められている。



その後、蔵造りの古い町並みが残る「蔵の街」をドライブし、宇都宮駅周辺で「宇都宮ライトレール（LRT）」を見学。最後は宇都宮餃子の名店「みんみん」で、肉汁あふれる焼き餃子や水餃子、揚げ餃子を堪能し、「餃子を食べて宇都宮に来たと実感している」と大満足で旅を締めくくった。



「岩下の新生姜」のテーマパークから地元グルメまで、栃木の魅力が詰まった本動画。週末の小旅行の計画を立てる際に、ぜひ参考にしてみてはいかがだろうか。



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