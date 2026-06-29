YouTubeチャンネル「旅熊 - trabear -」が「長野の廃校になった小学校に泊まれる！総勢71名で旅行イベントに参加してきました【夏合宿in信州】」と題した動画を公開しました。動画では、とくめいさんが総勢71名で参加した、長野県の廃校をリノベーションした複合施設「いいづなコネクトWEST」での2泊3日の夏合宿の様子を紹介しています。



大阪や東京からバスで出発し、サービスエリアで名物を味わいながら長野へ向かう参加者たち。施設に到着後、とくめいさんは館内を散策します。元教室を利用した宿泊施設「とちのきの宿」に入ると、「あっ！涼しい！！めっちゃ涼しい！！」と声を上げ、階段の踊り場では「本当に学校！」とノスタルジックな空間に驚く様子が収められています。



施設内には、元理科室を改装したシャワー付き更衣室や、元音楽室の防音スタジオのほか、約50メートルにわたる「走れる廊下」やコインランドリーなど、ユニークで便利な設備が充実。夕食は「とちのき給食室」で唐揚げなどのワンプレートを味わい、その後は貸会議室で初対面の人たちとも交流を深めながら飲み会を開くなど、学校ならではの環境を満喫しています。



2日目には、犀川でのラフティングを体験。ボートから川へ飛び込んだり、激しい水しぶきを浴びたりと大自然の中でアクティビティを楽しんだ後、夜には校庭でキャンプファイヤーや手持ち花火を行い、大人の青春を堪能する姿が印象的です。



廃校という特別な空間での合宿は、非日常を味わえる刺激的で大満足の体験となったようです。サークルなどの団体旅行や企業研修、大人数でのイベントを企画する際の新たな選択肢として、ぜひ参考にしてみてはいかがでしょうか。



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