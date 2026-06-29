「ミス・ユニバース」の日本代表を選出する「ミス・ユニバース・ジャパン2026日本大会ファイナル」が、2026年6月23日、東京都内で開催された。

この日は全国から39人が集結。ダンスパフォーマンスや、ウォーキングなどを披露し、審査の結果グランプリ受賞者が決定した。

39人から最終候補3人に絞られ、グランプリ決定

今回の日本大会では、各候補者のプレゼンテーション能力、社会貢献活動、コミュニケーション力、表現力など多角的な審査を実施した。

オープニングアクトでは、39人がステージでダンスを披露。候補者たちは銀色のショート丈の派手なドレス姿や、無地の単色の水色や黄色の水着で登場した。ウォーキング審査では、それぞれ違ったカラフルなドレス姿でアピールした。

その後、上位5人が選ばれた。5人に対しては、社会に残したい影響や、日本の教育に必要なものは何かという質問がされ、それぞれが答えた。

次はさらに3人に絞られた。残ったのは神奈川、福岡、沖縄代表。「ミス・ユニバース・ジャパンとして、あなたは社会にどんなメッセージを届けたいか」という質問が、全員に投げかけられた。

沖縄代表のジョンソン ジャスミン 美魅さんは、「私たちのアイデンティティーに制限はないというメッセージを届けたい」、福岡代表の伊藤さゆきさんは、「誰でも挑戦できるということを伝えたい」、また神奈川代表の渡邊絵里香さんは、「8年間続けてきたボランティアのコミュニティーを、もっと大きな規模で広げていきたい」と答えた。

そしていよいよ、グランプリが決定。選ばれたのは、福岡代表の伊藤さゆきさんだ。名前を呼ばれた瞬間には驚いた表情を見せたが、世界大会に向けての意気込みをステージ上で語った。

「日本を代表して世界の女性リーダーとして輝けるように、新しい時代を作っていけるように精進してまいります。私はまず、誰かの挑戦の後押しをできる活動をしていくことが目標です」

「沖縄代表の方が私よりも喜んでくれて、本当に素敵だなと思いました」

イベント終了後、日本代表に選ばれた伊藤さゆきさんに、J-CASTトレンドが直接話を聞いた。

「すごくドキドキはしていたんですけど、少し落ち着いている自分もいたというか...不思議な時間でした」

グランプリが発表される前、伊藤さんは、沖縄代表のジョンソン ジャスミン 美魅さんと二人で手を合わせていた。その時の気持ちをこう語った。

「私の名前が呼ばれて、沖縄代表の方が私よりも喜んでくれて、本当に素敵だなと思いました」

12月には、ミス・ユニバースの世界大会が開かれる。日本代表として参加する伊藤さんは、これからの半年間をどのように過ごすのだろうか。

「まだすごく頭が興奮している状態なので、もうちょっと落ち着いて、冷静になって、外見ももっと世界レベルに近づけたいという気持ちもあります」

「内面は、もっといろんなことを吸収して、それを日本代表として、世界大会で表現できればと思っています」