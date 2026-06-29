CA4LAとMUTSUKIがコラボ！小顔見えも叶う高機能UVキャップが登場

紫外線対策が欠かせない季節に向けて、CA4LAから注目のコラボレーションアイテムが登場します。繊細で洗練されたメイクが支持されるヘアメイクアップアーティスト・夢月さんとの特別なコラボレーションによって誕生した「MUTSUKI X CA4LA SUN SWITCH CAP」。機能性とファッション性を兼ね備えたデザインで、紫外線対策をしながら小顔見えも叶える、この夏注目のアイテムです♡

MUTSUKI×CA4LAの特別コラボ

2026年7月3日(金)より、CA4LA直営店（アウトレットを除く）、オンラインショップ、ZOZOTOWN、Rakuten Fashionにて発売される「MUTSUKI X CA4LA SUN SWITCH CAP」は、価格13,750円（税込）。

今回のコラボレーションでは、ヘアメイクアップアーティストならではの視点が取り入れられ、顔まわりを美しく見せるシルエットにこだわっています。

モデルには女優・モデルとして活躍する齊藤なぎささんを起用し、アイテムの魅力をより印象的に表現しています。

カラーは、顔まわりを引き締めて見せるブラックと、肌なじみがよくやわらかな血色感を演出するピンクの2色展開。どちらも日常使いしやすく、ファッションに取り入れやすいカラーリングです。

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紫外線対策と快適さを両立

最大の特徴は、取り外し可能なフェイスカバーです。フェイスカバーには紫外線遮蔽率97.8％、UPF50＋の高いUVカット機能を備えたマットタフタ素材を採用しています。

さらに撥水加工が施されているため、汗や水分を素早く逃がし、ムレを軽減。

顔や耳、首元までしっかりカバーしながらも、顔まわりに密着しすぎない設計になっているため、呼吸しやすく快適な着用感を実現しています。

日差しが強い日のお出かけやレジャーシーンはもちろん、自転車移動やウォーキングなど、幅広いシーンで活躍してくれそうです。

また、手洗い可能な仕様なので、汗をかきやすい夏場でも清潔に使い続けられるのもうれしいポイントです。

細部までこだわったデザイン

機能面だけでなく、デザインにも夢月さんらしいこだわりが詰まっています。

キャップには、夢月さんの「月」とCA4LAの「C」を掛け合わせたオリジナルデザインのチャームを採用。さりげなく上品なアクセントとなり、大人の女性にも取り入れやすいデザインに仕上がっています。

さらにバックル部分はボタンで取り外しが可能。バッグのハンドルなどに掛けて持ち運べる仕様となっており、外出先でフェイスカバーを外した際にも便利です。

シンプルながら実用性を追求したディテールが随所に施されており、ファッションアイテムとしても高い完成度を誇ります。

この夏の相棒に選びたい注目キャップ

紫外線対策はもちろん、顔まわりを美しく見せたい、おしゃれも妥協したくないという女性にぴったりの「MUTSUKI X CA4LA SUN SWITCH CAP」。

ブラックとピンクの2色展開、価格は13,750円（税込）です。機能性とデザイン性を兼ね備えた特別なコラボアイテムは、夏のお出かけをより快適に彩ってくれるはず♪

毎日の紫外線対策をおしゃれに楽しみたい方は、ぜひチェックしてみてください。