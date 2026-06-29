じゃがりこに「肉みそ」味！　30周年でダジャレ文化の本領発揮、6月29日から期間限定発売

“肉（29）の日”に“みそ（三十）”を掛け合わせる。カルビー「じゃがりこ」のダジャレ文化が、30周年の記念商品として姿を表した。6月29日から全国のコンビニエンスストアを除く店舗で期間限定販売されるのは、『じゃがりこ 肉みそ味』。濃厚な肉みそのコクに、唐辛子のピリ辛さを加えた満足感あふれる新しいフレーバーとのこと。一体どんな味なのか。

伝統のダジャレ文化にフォーカスした記念商品

じゃがりこは1995年の誕生から、独自の製法による「はじめカリッとあとからサクサク」食感を武器にポテトスナックの定番の座を確保し、2025年10月に発売30周年を迎えた。今回の『肉みそ味』は、「食べだしたらキリンがない」に始まるじゃがりこならではのダジャレ文化をテーマに開発した商品という。

具体的には、味噌と豚という組み合わせに唐辛子のアクセントを効かせ、遊び心とおいしさを両立させた。スティックにはそぼろ粒をちりばめ、肉みそのおいしさを視覚的にも表現している。豚とじゃがいもと味噌の相性の良さは言わずもがなで、そこにぱらりと唐辛子を合わせれば、ビールや焼酎にも合うこと間違いなしだろう。

パッケージも肉みそを思わせる茶色を基調に、光沢感を持たせて30周年の特別感も演出。「じゃがりこファンなら気づくような遊び心のあるデザイン」も、さりげなく配置されているそうだ。

発売は6月29日からで内容量52g、想定価格は税込200円前後（オープン価格）。全国のコンビニエンスストア以外の店舗で、期間限定での販売となる。

なお、30周年特別企画では、これまでもファンとの共創商品「ベーコンバター醤油味」や、国民投票で1位に選ばれた「アスパラベーコン味」などが展開されてきている。